ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने ईरान का समर्थन करने के लिए जनता और धार्मिक नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। सर्वोच्च नेता के रूप में उनकी नियुक्ति के तीन सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी खामेनेई को सार्वजनिक रूप से न तो देखा गया है। ऐसे में खामेनेई ने यह संदेश कैसे दिया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संदेश इराक की इस्लामी सर्वोच्च परिषद और बगदाद में ईरान के राजदूत के बीच हुई बैठक के बाद जारी किया गया था। खामेनेई से जुड़े कई लिखित बयान सरकारी मीडिया के माध्यम से जारी किए गए हैं जिससे उनकी स्थिति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि नए सर्वोच्च नेता या तो मर चुके हैं या उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

मोजतबा के स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर सवाल

युद्ध के पहले दिन हुए अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे। इस हमले में उनके पिता, दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नामित किए जाने के बाद से मोजतबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। तब से, उनके नाम से जारी किए गए कुछ ही लिखित बयान राज्य मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हुए हैं। इन बयानों को अन्य लोगों द्वारा पढ़ा गया है और न ही कोई भी सत्यापित वीडियो या फोटो दिखाए गए हैं। ऐसे में मोजतबा की अनुपस्थिति से उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे हवाई हमले में लगी चोटों से उबर रहे हैं।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा कि वाशिंगटन को खामेनेई से सीधे कोई संपर्क नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा, “हमें उनके बेटे से कोई खबर नहीं मिली है। हमें नहीं पता कि वह जीवित हैं या नहीं।”

युद्ध की आंच लोगों की जेब तक: तेल-गैस संकट में कितनी राहत, कब तक राहत

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