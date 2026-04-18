ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है कि उनकी नेवी दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। ईरान सुप्रीम लीडर की यह धमकी होमुर्ज जलमार्ग को वापस बंद करने के फैसले के बाद आई है। ईरान ने पहले होमुर्ज जलमार्ग को खोलने का फैसला लिया था, फिर 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबंदी जारी रखने के बयान के बाद इसे वापस बंद कर दिया गया।

अपने टेलीग्राम चैनल पर ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की नेवी अपने दुश्मनों को नई कड़वी हार देने के लिए तैयार है।

ट्रंप को ईरान ने दी थी चेतावनी

सुबह ही आज डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से अच्छी खबर आने वाली है, जिसके बारे में वह अभी कुछ नहीं कहना चाहते। साथ ही कहा था कि बुधवार तक अगर स्थायी समझौता नहीं हुआ तो वह फिर से हमला कर सकते हैं। साथ ही ईरान को होमुर्ज खोलने पर थैंक्यू कहा था और कहा कि वे अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। इसके बाद ईरान ने धमकी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर से नाकाबंदी नहीं हटी तो दोबारा से होमुर्ज बंद कर देगा।

ईरान दूसरे दौर के बात के लिए राजी नहीं

अलजजीरा के मुताबिक, एक ईरानी सूत्र ने ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी को बताया कि तेहरान ने अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर के लिए सहमति नहीं दी है। सूत्र ने आगे कहा कि ईरान का मानना ​​है कि संदेशों के आदान-प्रदान के दौरान अमेरिका ने बहुत ज़्यादा माँगें रखी थीं, और उसने उन माँगों को वापस लेने को बातचीत जारी रखने की अपनी शर्तों में से एक बना दिया है। ईरान ने एक पाकिस्तानी मध्यस्थ के ज़रिए अमेरिका के सामने अपनी शर्तें पहुँचा दी हैं।

सूत्र ने कहा, “हमने पाकिस्तानी मध्यस्थ के ज़रिए अमेरिकी पक्ष को बातचीत के दूसरे दौर के लिए अपनी असहमति के बारे में सूचित कर दिया है।”

एक टैंकर पर की गई गोलीबारी

होमुर्ज जलमार्ग दोबारा बंद होने के कुछ ही देर बाद यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) एजेंसी ने बताया कि उसे एक टैंकर पर गोलीबारी की रिपोर्ट मिली है। एजेंसी के अनुसार, यह गोलीबारी “दो गनबोटों” के जरिए की गई, जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की है।

एजेंसी के अनुसार, टैंकर के कैप्टन ने बताया कि दोनों गनबोट्स ने बिना किसी रेडियो चुनौती के ही गोलीबारी शुरू कर दी। UKMTO ने आगे कहा कि जहाज और उसके चालक दल दोनों के सुरक्षित होने की सूचना मिली है।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक बुधवार तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि वे दबाव बनाने के लिए ईरानी बंदरगाहों पर लगातार नाकेबंदी और फिर से बमबारी पर भी विचार कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें