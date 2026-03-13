ईरान और इज़रायल के बीच पिछले 14 दिनों से भीषण जंग जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच ईरान की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है।

अब उन्हें लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई घायल हैं। ट्रंप के मुताबिक मोजतबा खामेनेई अभी जिंदा हैं, लेकिन वे जख्मी हालत में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब से मोजतबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, वे अब तक एक बार भी जनता के सामने नहीं आए हैं। उनका जो पहला संबोधन था, वह भी गुरुवार को एक टीवी प्रेजेंटर के जरिए प्रसारित किया गया था।

इसी बीच एक ईरानी अधिकारी ने भी मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने सभी कामकाज संभाल रहे हैं। अगर उनके टेलीविजन संबोधन की बात करें, तो उसमें उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को अभी भी बंद रखा जाएगा और इसी के जरिए ईरान अपने दुश्मनों पर दबाव बनाएगा।

उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान इसी दबाव के आधार पर अपने दुश्मनों से मुआवजा भी वसूल सकता है। वहीं दूसरी ओर, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की “लाइफ इंश्योरेंस” नहीं दी जाएगी। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि इज़रायल के जितने भी दुश्मन हैं, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों, किसी को भी सुरक्षा या जीवन की गारंटी नहीं दी जाएगी। युद्ध से जुड़े और अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें