इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की योजना बनाई थी। इस योजना को मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, अमेरिका को इसकी भनक लगने के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। इजरायली न्यूज चैनल 12 की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन इजरायल के कई वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। अधिकारियों को आशंका थी कि इस समय ईरान पर हमला करने से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे हालात बिगड़ने पर इजरायल में होने वाले चुनाव को भी टालना पड़ सकता था।

बताया गया है कि हमले की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन इजरायल के एक अधिकारी की लापरवाही के कारण अमेरिका को इस योजना की जानकारी मिल गई। इसके बाद वॉशिंगटन प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और ऑपरेशन को रुकवा दिया। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ईरान में किन ठिकानों को निशाना बनाने की योजना थी और सैन्य कार्रवाई किस तरह की होनी थी।

वहीं, नेतन्याहू के कार्यालय ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “प्रधानमंत्री ने खुद उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि इजरायल में चुनाव से पहले हमला करने की कोई योजना नहीं है।”

ईरान पर हमले के पक्ष में थे मोसाद चीफ रोमन गोफमैन

चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के नेतन्याहू के प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि, इजरायल के सुरक्षा तंत्र से जुड़े दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इस कदम के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हमले का समय ठीक नहीं है और इससे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

यह पहली बार नहीं है, जब नेतन्याहू और इजरायल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच ईरान को लेकर मतभेद की खबर सामने आई है। इससे पहले 25 अक्टूबर को चैनल 12 ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें नेतन्याहू और इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर के बीच सैन्य कार्रवाई को लेकर तीखी बहस का दावा किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, जमीर चाहते थे कि किसी भी ऑपरेशन को मंजूरी देने से पहले उस पर विस्तार से चर्चा हो। उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व से इस कार्रवाई के लिए लिखित कानूनी मंजूरी देने की मांग भी की थी।

चैनल 12 से बातचीत में एक सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि इस तरह की कार्रवाई से ईरान के साथ तेजी से सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। यह समय पहले से ही काफी संवेदनशील था और ऐसे में किसी गलत आकलन के गंभीर नतीजे हो सकते थे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सेना के कुछ अधिकारियों को संदेह था कि राजनीतिक नेतृत्व चुनाव में फायदा उठाने के लिए ईरान के मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि, नेतन्याहू ने बाद में चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में इन दावों को बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि जमीर के साथ उनका कोई टकराव नहीं हुआ।

इसके अलावा, 26 अक्टूबर को प्रकाशित हारेत्ज की एक रिपोर्ट में भी इजरायल के सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर इस प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को लेकर मतभेदों की बात कही गई थी। इसमें गोफमैन के समर्थन का भी जिक्र था। वहीं, मोसाद ने कहा था कि संगठन के भीतर अलग-अलग राय होना सामान्य पेशेवर चर्चा का हिस्सा है।

ट्रंप से ईरान पर फिर हमले शुरू करने की मांग कर रहे नेतन्याहू

यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने को लेकर बातचीत की कोशिशें जारी हैं। इस प्रक्रिया में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

N12 की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य हमले शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि, ट्रंप फिलहाल तेहरान के साथ बातचीत को और समय देना चाहते हैं।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दोनों नेताओं के बीच इसी हफ्ते बातचीत हुई थी। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने इस बातचीत को सीधी और सख्त बताया।

ट्रंप फिलहाल ईरान को लेकर कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इनमें दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करना, ईरान के साथ समझौता करना या फिर पूर्ण युद्ध में लौटे बिना नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध जारी रखना शामिल है।

अमेरिका ने क्यूशम द्वीप के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर किया हमला

इस बीच, शुक्रवार यानी 6 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में क्यूशम द्वीप के पास ईरान के एक एयर डिफेंस सिस्टम पर सीमित सैन्य हमला किया था। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने कुछ ही मिनटों में इस सिस्टम को तबाह कर दिया।

इसके बाद ईरानी मीडिया ने क्यूशम द्वीप पर धमाकों की खबर दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब अमेरिका और ईरान पूर्ण स्तर पर दोबारा युद्ध शुरू होने से रोकने के लिए अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशों के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ऐसे में नेतन्याहू की कथित सैन्य योजना और ट्रंप पर दोबारा हमले शुरू करने के दबाव की खबरें पश्चिम एशिया के हालात को लेकर नई चिंताएं बढ़ा रही हैं।