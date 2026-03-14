अमेरिका और इजरायल ने जब ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए, तो शुरुआत में ऐसा लगा कि उन्हें बड़ी सैन्य सफलता मिल गई है। इस दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या और कई अहम सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, जिससे माना जा रहा था कि तेहरान का नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने इस झटके के बाद अपनी सैन्य कमान को फिर से संगठित किया और पूरे क्षेत्र में जवाबी हमले जारी रखे। अब यह संघर्ष पहले से ज्यादा अनिश्चित और जटिल हो गया है।

अमेरिकी प्रशासन ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ नाम से अमेरिका-इजरायल का एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान में ईरान के सैन्य नेताओं, मिसाइल ठिकानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों से तेहरान के नेतृत्व तंत्र को कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ईरानी सरकार गिरी नहीं। इसके बाद ईरान ने जल्दी से अपनी सैन्य व्यवस्था को फिर से संगठित कर लिया। ईरान ने ऐसी कमान प्रणाली अपनाई जिसमें नेतृत्व कई हिस्सों में बंटा रहता है। विश्लेषक इसे ‘मोज़ेक डिफेंस’ कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर शीर्ष नेताओं को नुकसान हो जाए, तब भी सेना अलग-अलग हिस्सों में काम करती रहे और व्यवस्था जल्दी संभल जाए।

दो सप्ताह से जारी भीषण हवाई हमलों ने अब पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस संघर्ष में घसीट लिया है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका समर्थित खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं, साथ ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया है, जो विश्व के लगभग पांचवें हिस्से के तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। वाणिज्यिक जहाजरानी में नाटकीय रूप से कमी आई है और अब वाशिंगटन पर क्षेत्र को स्थिर करने के लिए बढ़ता दबाव है। ट्रम्प के लिए, इस युद्ध ने एक कठिन रणनीतिक क्षण पैदा कर दिया है। सैन्य रूप से प्रभुत्वशाली होने के बावजूद, राजनीतिक रूप से विवश, और निर्णायक अंत की ओर कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है।

एक ऐसा युद्ध जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं है

युद्ध के पहले चरण ने तेहरान को निर्णायक झटका दिया। खुफिया अभियानों और समन्वित हवाई हमलों में खामेनेई और दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। इन हमलों की योजना बनाने में कई साल लगे थे। फिर भी, इतिहास बताता है कि इस तरह की निर्णायक रणनीतियां राज्यों के बीच युद्ध में शायद ही कभी सफल होती हैं।

ईरान सरकार ने तुरंत एक नई नेतृत्व संरचना स्थापित की और अस्तित्व, प्रतिशोध और संघर्ष को लंबा खींचने पर केंद्रित रणनीति अपनाई। विश्लेषकों का कहना है कि इस रणनीति से तेहरान वाशिंगटन पर दबाव बनाए रखने के साथ-साथ पूर्ण पतन से भी बच सकता है।

ईरान की प्रतिक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं-

इस क्षेत्र में इजरायल, खाड़ी देशों और अमेरिका समर्थित बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए।

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों के खिलाफ धमकियों सहित वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव।

परोक्ष रूप से हिंसा बढ़ाना, विशेष रूप से लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों के माध्यम से।

यह संघर्ष ईरान से बाहर भी फैल चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इज़रायली हमलों ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

इस बीच, फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। इसकी वजह से तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में तेल आयात करने वाले कई देशों जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिकी से लेकर बांग्लादेश तक शामिल हैं। उन्होंने तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी रोकने के लिए अपने आपातकालीन तेल भंडार जारी कर दिए हैं।

बढ़ते सैन्य दबाव और जोखिम

हालांकि, जैसे-जैसे संघर्ष फैलता जा रहा है वाशिंगटन ने सैन्य गतिविधियों को और तेज कर दिया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित ठिकानों पर हमला किया, जो देश के तेल निर्यात नेटवर्क का एक रणनीतिक केंद्र है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, जबकि फिलहाल जानबूझकर इसके तेल बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के आवागमन में बाधा डालता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश की ऊर्जा सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट करने की कार्रवाई कर सकता है।

ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की कड़ी चेतावनी दी। तेहरान के सैन्य कमान ने कहा कि वह अमेरिका से जुड़ी कंपनियों के स्वामित्व वाले पूरे क्षेत्र में तेल और ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बना सकता है।

पेंटागन ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं को मजबूत किया

31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों को मध्य पूर्व जाने का आदेश दिया गया है।

जल-थलीय हमलावर जहाज यूएसएस त्रिपोली प्रशांत महासागर से इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति में पहले से ही 12 जहाज शामिल हैं, जिनका नेतृत्व विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन कर रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि इन तैनाती का मतलब यह नहीं है कि तत्काल जमीनी आक्रमण होने वाला है। समुद्री अभियान इकाइयों का उपयोग अक्सर दूतावासों की सुरक्षा, निकासी और संकटकालीन स्थितियों में किया जाता है।

फिर भी, बढ़ती सैन्य शक्ति में वृद्धि वाशिंगटन की इस चिंता को दर्शाती है कि संघर्ष और भी बढ़ सकता है।

ट्रंप के पास विकल्पों की घटती सूची

जैसे-जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है व्हाइट हाउस को और भी कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप कभी ईरान के “बिना शर्त आत्मसमर्पण” की मांग करने वाले अतिवादी बयानबाजी करते हैं, तो कभी मिसाइल क्षमताओं और नौसेना बलों को नष्ट करने पर केंद्रित संकीर्ण सैन्य उद्देश्यों का सहारा लेते हैं।

फिलहाल, कई संभावित रास्ते मौजूद हैं:

अभियान को बढ़ाना (Escalation): ईरान के तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट करने या जमीनी बलों को तैनात करने के लिए अभियान का विस्तार करना।

सीमित जीत (Limited victory): ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमताओं को कमजोर करने के बाद सफलता की घोषणा करना।

आर्थिक दबाव (Economic pressure): तेहरान को कमजोर करने के लिए प्रतिबंधों और ऊर्जा बाजार में हेरफेर का सहारा लेना।

अप्रत्यक्ष संघर्ष (Indirect conflict): ईरानी विपक्षी समूहों या शासन के खिलाफ क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का समर्थन करना।

प्रत्येक विकल्प में जोखिम निहित हैं। तनाव बढ़ने से एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जबकि सीमित जीत से ईरान यह दावा कर सकता है कि वह हमले में बच गया और वैश्विक समुद्री मार्गों को धमकी देना जारी रख सकता है। देश के भीतर भी राजनीतिक दांव-पेच बढ़ते जा रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिका में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने की धमकी दे रही हैं, ठीक उसी समय जब कांग्रेस चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिससे प्रशासन पर ऊर्जा बाजार को स्थिर करने का दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल, दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह वैश्विक तेल आपूर्ति पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा, जबकि वाशिंगटन का कहना है कि उसका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक तेहरान की सैन्य क्षमताएं नष्ट नहीं हो जातीं।