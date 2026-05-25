ईरान ने सोमवार को अमेरिका की ओर से शांति वार्ता में हो रहे बदलावों की कड़ी आलोचना की। ईरान ने कहा कि शांति वार्ता जारी होने के बावजूद इस तरह के बदलावों से बातचीत और भी मुश्किलें पैदा करती हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने समझौते में देरी लगने पर अमेरिका की आलोचना भी की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अभी दोनों पक्ष कई विषयों पर किसी निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा, “यह सही है कि हम चर्चा के अधिकांश विषयों पर किसी निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं, लेकिन यह कहना कि इसका मतलब जल्द ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर होना है- ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। अमेरिकी अधिकारियों के रुख में बार-बार होने वाले बदलाव हर बातचीत को जटिल बना देते हैं।”

न्यूक्लियर से जुड़े मुद्दों पर बातचीत नहीं

ईरान की अर्ध सरकार समाचार एजेंसी आईएसएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्माइल बाकाई ने कहा कि अभी चल रही बात मुख्य रूप से युद्ध को समाप्त करने को लेकर हैं और अभी न्यूक्लियर मुद्दे से जुड़ी बारीकियों पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

ISNA के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “बातचीत का मुख्य केंद्र युद्ध को समाप्त करना है, और इस चरण पर, हम परमाणु मुद्दे की बारीकियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।”

ट्रंप बुरा समझौता नहीं करेंगे- मार्को रूबियो

इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने पर बात हो रही है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई बुरा समझौता नहीं करेंगे।

ईरान से जुड़े सवाल पूछे जाने पर मार्को रूबियो ने कहा, हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे पास एक काफी ठोस प्रस्ताव है, जिसमें होमुर्ज जलमार्ग खोलने, उसे खुला रखने और न्यूक्लियर मामलों पर एक अहम और समय सीमा वाली बातचीत शुरू करने की क्षमता शामिल हैं और उम्मीद है कि हम इसे पूरा करेंगे।

अमेरिकी विदेश सचिव ने यह भी बताया कि इन बातचीत में खाड़ी देशों के साझेदारों का भरोसा और समर्थन हासिल है। आगे विदेश सचिव ने कहा कि यह दुनिया के लिए सही काम है।

कोई जल्दबाजी नहीं है- मार्को

मार्को रूबियो ने कहा, “जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, वह कोई खराब समझौता नहीं करेंगे। कोई दूसरा रास्ता चुनने से पहले हम कूटनीति को सफल होने का हर मौका देंगे या तो हमारे पास एक अच्छा समझौता होगा या फिर हमें इससे किसी दूसरे तरीके निपटना होगा। हम एक अच्छे समझौते को ही प्राथमिकता देंगे।”

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पश्चिम एशिया संकट और ईरान से बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता या तो एक बेहतरीन समझौते जैसा सार्थक होगा, या फिर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें