अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के संकेत दिए थे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है अब हम अपनी तरफ से नई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि दोनों देश एक साकारात्मक बातचीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बातचीत से पहले ईरान ने 7 शर्तें रख दी हैं जिनकी लेकर ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक इन शर्तों को मान लिया नहीं जाएगा तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।

ईरान ने कहा है कि जब तक वॉशिंगटन की ओर से तेहरान की 7 शर्तें पूरी नहीं कर दी जाती तब तक वह होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलेगा और न ही अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करेगा।

‘अमेरिका के जवाब का रहेगा इंतजार’

ईरान की ओर से यह बयान ईरान में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अगला स्टेप क्या होगा यह अमेरिका की जिम्मेदारी पर भी निर्भर करेगा। मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि ईरान अपनी मांगों पर अमेरिका के ऑफिशियल जवाब का इंतजार करेगा।

क्या हैं ईरान की वह 7 शर्तें?

ईरान ने जिन 7 मांगों का जिक्र किया है उनमें US से बैन हटाना, ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स को रिलीज करना, ईरानी पोर्ट्स पर US नेवी की नाकाबंदी खत्म करना और युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना शामिल है। तेहरान ने लेबनान समेत रीजनल फ्रंट्स पर लड़ाई खत्म करने की भी मांग की है।

‘अब गेंद अमेरिकियों के पाले में है’

ईरान की ओर से पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने अल जजीरा से बात करते हुए उन 7 शर्तों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है किइन शर्तों को वॉशिंगटन के पास भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई खास जवाब आया नहीं है। गालिबफ ने कहा है, “अब गेंद अमेरिकियों के पाले में है और उन्हें फैसला लेना चाहिए और इसकी घोषणा करनी चाहिए।”

‘अगर अमेरिका ने अब हमला किया तो…’

मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इस बातचीत में अमेरिका को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करता है तो हम भी फिर शांत नहीं बैठेंगे। ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर मोहसेन रेजाई ने भी कहा कि फिलहाल तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है।

इससे पहले ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा, “कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई है। सबसे जरूरी बात यह है कि कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं।”

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं। दरअसल, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी के लहजे में यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट के सभी देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता।