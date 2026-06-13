ईरान ने शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने होमुर्ज जलमार्ग के पास भारतीय कॉमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराया था। ईरान ने इस आरोप को बिल्कुल निराधार बताते हुए अमेरिका पर तीन भारतीय नागरिकों को जान से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
भारत स्थित ईरानी दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर ट्रंप के आरोपों को खारिज किया।
ईरान ने क्या कहा?
ईरानी दूतावास ने पोस्ट में लिखा, “होमुर्ज जलमार्ग में एक भारतीय जहाज के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान पर लगाए गए आरोप सरासर निराधार हैं। यह लोगों का ध्यान उस क्रूर तथ्य से हटाने की कोशिश है कि अमेरिका ने एक सप्ताह से भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया और निर्दोष भारतीय नाविकों को मार डाला। यह बेहद निंदनीय हैं।”
ट्रंप ने लगाए थे ईरान पर आरोप
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर होमुर्ज जलमार्ग से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ड्रोन से निशाना बनाने का आरोप लगाया था।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, “होमुर्ज जलमार्ग से निकल रहे भारतीय जहाजों पर कल रात ईरानी ड्रोनों से हमले को नाकाम कर दिया गया, यह कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्हें अपनी हरकतें सुधारनी होंगी और वह जल्द से जल्द।”
ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी की थी निंदा
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई की ओर से भारतीय क्रू वाले जहाजों को निशाना बनाने पर अमेरिका की निंदा की गई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, “भारतीय कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले,जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिक मारे गए। यह अमेरिका की सशस्त्र डकैती और राज्य स्तरीय समुद्री डकैती की निरंतर नीति का स्पष्ट प्रमाण है।”
साथ ही इस्माइल बाकाई ने मृत नाविकों के परिवारों और भारतीय सरकार के प्रति संवेदना प्रकट की।
ओमान तट पर किया था हमला
न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, ओमान के तट पर टैंकर सेट्टेबेलों पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिक मारे गए, जबकि एक दिन बाद 20 भारतीय क्रू को ले जा रहे एक अन्य जहाज एमटी जलवीर पर भी हमला हुआ। भारत ने इन हमलों के विरोध में नई दिल्ली स्थित अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को दो बार तलब किया और नागरिक जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग को अस्वीकार्य बताया।
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ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे महीनों से संघर्ष को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से एक समझौते पर पहुंचने के पहले से कहीं अधिक करीब है, क्योंकि समझौते की सामग्री पर चल रहे मतभेदों के बीच कूटनीतिक प्रयासों ने गति पकड़ी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें