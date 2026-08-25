Mojtaba Khamenei New Video: ईरान के मीडिया ने सर्वोच्च नेता मोजतबा अली खमेनेई का एक दुर्लभ और अनडेटेड (बिना तारीख वाला) वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उनकी आवाज सार्वजनिक रूप से सुनाई दे रही है।

ईरान द्वारा जारी किए गए फुटेज में 56 वर्षीय मोजतबा एक धार्मिक शैक्षणिक सत्र की अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं, जहां वे एक छात्र के शोध पत्र (थिसिस) को सुनकर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं।

खामेनेई के लेटेस्ट वीडियो में क्या?

वीडियो में मोजतबा खमेनेई ईरानी शासन के “इस्लामिक सुरक्षा मॉडल” पर चर्चा करते हुए दिखते हैं। इसके बाद वे छात्र के काम को “त्रुटिहीन” बताते हैं और थिसिस को 20 में से 19.5 अंक देते हैं। हालांकि, यह वीडियो किस तारीख को रिकॉर्ड किया गया था, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे यह पता लगाना असंभव है कि यह हाल का है या पुराना।

Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei in FIRST-TIME-SEEN footage



Released publicly for the first time by Iranian media, footage shows him presiding over a religious academic study session pic.twitter.com/iIIl0pLAgS — RT Intl (@RT_on_X) August 24, 2026

स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर बने हुए हैं सवाल

यह फुटेज ऐसे समय में सामने आया है जब मोजतबा के स्वास्थ्य और उनकी मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अपने पिता के बाद पद संभालने के बाद से वे काफी हद तक सार्वजनिक नजरों से दूर रहे हैं। इससे 28 फरवरी के हमलों में उनके घायल होने की अटकलों को बल मिला है।

हमले में गंभीर रूप से घायल होने का दावा

मोजतबा खमेनेई को 2026 की शुरुआत में अपने पिता की मौत के बाद ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमले में उनके पिता की जान चली गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में मौजूदा संघर्ष शुरू हुआ।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोजतबा भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अप्रैल में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि मोजतबा के चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और पैरों में भी काफी तकलीफ थी।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा था कि मोजतबा “घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा विकृत हो चुका है।” हालांकि, ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इन चोटों के बावजूद वे देश के नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल रहे हैं।

बैठकों में शामिल होने का दावा

खबरों के मुताबिक, मोजतबा मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं और सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठकों में शामिल होते हैं और युद्ध नीति व वाशिंगटन के साथ जारी वार्ताओं में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

तनाव के बीच जारी हुआ दुर्लभ वीडियो

यह नया वीडियो मोजतबा की मौजूदा शारीरिक स्थिति की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उनकी आवाज का सामने आना ऐसे समय में बेहद अहम माना जा रहा है जब उनके नेतृत्व और स्वास्थ्य पर अनिश्चितता बनी हुई है।

यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, वहीं होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद गहराए हुए हैं।

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