अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अभी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने विदेश नीति से जुड़ी एक बैठक में कहा है कि अभी शांति के लिए सही समय नहीं है। अमेरिका और इजरायल को हराना होगा और उनसे मुआवजा लेना होगा।

जिस अधिकारी ने रॉयटर्स से बात की, उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ‘तनाव कम करने या अमेरिका के साथ शांति स्थापित करने’ के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि नए सर्वोच्च नेता ने उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जो दो मध्यस्थ देशों ने ईरान के विदेश मंत्रालय को भेजा थे।

क्या व्यक्तिगत रूप से मीटिंग में शामिल हुए मोजतबा?

ईरान के अधिकारी ने बताया कि अपनी पहली विदेश नीति बैठक में मोजतबा खामेनेई का अमेरिका और इजरायल से बदले को लेकर रुख “बहुत कड़ा और गंभीर” था। हालांकि इस अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने बैठक में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था या नहीं।