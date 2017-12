ईरान में सरकार के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कई बड़े शहरों तक फैल गया है। ‘बीबीसी’ की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर के रश्त और पश्चिम के करमनशाह में बड़ी संख्या में विरोधियों का हुजूम देखा गया। वहीं, इस्फहान और हमादान में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। बढ़ती कीमतों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बढ़कर अब सरकारी नीतियों के खिलाफ और अधिक उग्र हो गया है। राजधानी तेहरान में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तेहरान के सुरक्षा मामलों के डिप्टी गर्वनर जनरल ने ‘ईरानियन लेबर न्यूज एजेंसी’ को बताया कि 50 लोगों का समूह शहर के चौराहे पर एकत्र हुआ था।

क्यों हो रहा है प्रदर्शन: विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गुरुवार (28 दिसंबर) को देश के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर मशाद से शुरू हुई थी। मशाद में लोग ऊंची कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति हसन रुहानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कटु शब्दों में नारेबाजी के लिए 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी शुक्रवार को देश के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग ले लिया है। केवल रूहानी के खिलाफ ही नहीं बल्कि सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खमनेई और धार्मिक शासन के खिलाफ भी नारेबाजी हुई।विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग नारे लगा रहे थे कि ‘लोग भीख मांग रहे हैं और मौलवी खुद को खुदा समझ रहे हैं।’ एक वीडियो में महिला प्रदर्शनकारी चिल्लाते हुए दिख रही हैं, ‘हमें इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए, तानाशाही का नाश हो।’ धार्मिक नेताओं के पवित्र शहर कोम में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। ऑनलाइन जारी हुए एक वीडियो में कई लोग यह भी चिल्लाते नजर आ रहे हैं ‘सीरिया को छोड़ो, हमारी फिक्र करो।’ उल्लेखनीय है कि ईरान सीरिया की बशर अल-असद सरकार को सैन्य सहायता देने वाला एक प्रमुख देश है।

The crowds are growing bigger. In Khorramabad (western Iran), protesters chant “We don’t want an Islamic republic!” and “Down with the dictator!” #IranProtests #IranianProtests pic.twitter.com/pJ8Mm9Z6d6

फायरिंग में दो लोगों की मौत: सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे अपुष्ट वीडियो से पता चलता है कि पश्चिमी ईरान के दोरुद शहर में सुरक्षाबलों की फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर कल दिखाये असत्यापित वीडियो में हजारों लोगों को पश्चिमी शहरों खोर्रामाबाद, जनजान और अहवाल और कई छोटे शहरों से होकर गुजरते हुये दिखाया गया है। साथ ही बोरूद शहर में पुलिस द्वारा कई लोगों को गोली मार देने की खबर तेजी से फैल गई थी।जंगल की आग की तरह अफवाह फैली। सरकारी संस्थाओं के यात्रा प्रतिबंधों और करीब-करीब मीडिया पर रोक और प्रतिबंधों के कारण खबरों की पुष्टि करना मुश्किल रहा। अधिकारियों ने मोबाइल फोनों पर इंटरनेट पहुंच अस्थायी रूप से रोकने का प्रयास किया लेकिन आखिरकार पूर्ण कवरेज बहाल कर दिया गया।

A brave woman in #Iran sits in the middle of a road to block forces of the Islamic regime. Others follow her lead.

City: Isfahan

#تظاهرات_سراسرى #يحدث_الان_في_ايران #IranProtest #متحد_شویم #Iran #Islam pic.twitter.com/LJzECQmlsV

— Armin Navabi (@ArminNavabi) December 31, 2017