Hormuz Straight Bloclade: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी और प्रतिबंध खत्म करता है, तो ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत दोबारा खोलने के लिए तैयार है।

अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान द्वारा होर्मुज मार्ग को बंद किए जाने और उसके बाद वाशिंगटन द्वारा लगाई गई नाकेबंदी के कारण यह इलाका तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है। पूरे मामले पर ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि इस जलमार्ग का भविष्य अब पूरी तरह से अमेरिका के भावी कदमों पर निर्भर करता है।

नई दिल्ली में आयोजित ‘ब्रिक्स’ (BRICS) सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उनका देश केवल इन हमलों का जवाब दे रहा है।

“हम जिंदा हैं, तो जवाब देंगे ही”

ईरान पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने कहा, “आप देखिए, न तो हिजबुल्लाह ने और न ही हमने इसकी शुरुआत की है। ये सभी संगठन सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। जब हमारे देश और क्षेत्र पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो हमें भी जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।”

अमेरिकी कदमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तीखे लहजे में पूछा, “आखिर किस अधिकार के तहत अमेरिकी हमारे क्षेत्र पर हमले कर रहे हैं और हमारे रास्तों को रोक रहे हैं? क्या ऐसे में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें?”

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पेज़ेश्कियन ने कहा, “अगर हम जिंदा हैं, तो हमें जवाब देना ही होगा। मरने के बाद तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाब देते रहेंगे।”

अमेरिकी प्रतिबंधों से आम जनता परेशान

ईरानी राष्ट्रपति ने होर्मुज को दोबारा खोलने की सीधी शर्त अमेरिका के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अपने नाकेबंदी अभियान और आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत रोकना होगा।

आर्थिक पाबंदियों के असर पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा मतलब है मरीजों को इलाज न मिलने देना, लोगों को बेरोजगार करना, गरीबी बढ़ाना और आम जनता में असंतोष पैदा करना। युद्ध में नाकाम रहने के बाद अमेरिका अब अर्थव्यवस्था के जरिए दबाव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है।”

ईरान ने चेतावनी दी है कि समुद्री रास्तों पर दबाव बनाकर वाशिंगटन कभी भी तेहरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को लग सकता है कि पाबंदियों से ईरान झुक जाएगा, लेकिन उसकी यह रणनीति हमेशा की तरह इस बार भी विफल होगी।

ओमान की मध्यस्थता और नया समुद्री ढांचा

होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े गतिरोध को दूर करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। पेज़ेश्कियन ने बताया कि तेहरान इस रणनीतिक जलमार्ग के लिए एक विशेष समुद्री ढांचा (Maritime Framework) तैयार करने के उद्देश्य से ओमान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।

इसी सिलसिले में ओमान की पहल पर सोमवार को अरब देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक सर्वसम्मति बनाने पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) औपचारिक घोषणा कर सकता है।

ईरानी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय सिद्धांतों के दायरे में रहकर इस रास्ते को खोला जा सकता है, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी और कायरतापूर्ण गतिविधियों को तुरंत बंद करे।”

भारत के लिए क्यों बेहद अहम है यह जलमार्ग?

होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुई रुकावटों से भारत समेत दुनिया के कई देश बेहद चिंतित हैं। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों (Energy Corridors) में से एक है, क्योंकि खाड़ी देशों से भारत आने वाले कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है।

अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह पर भारत के निवेश व साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

फिलहाल, वाशिंगटन के लिए ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। ईरान एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत समुद्री समझौते पर काम करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को पहले अपने कड़े रुख और नाकेबंदी को खत्म करना होगा।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मेजबानी की। वह समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन की ओर से मेजबानी किए जाने वाले एकमात्र गणमान्य व्यक्ति थे। पढ़िए पूरी खबर…