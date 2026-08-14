ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। ईरानी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पेजेशकियन सितंबर में दिल्ली में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2026 में अपनी अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

यह शिखर सम्मेलन भारत के “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” विषय पर आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2026 की शुरुआत में ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। अक्टूबर 2024 में मसूद पेजेशकियन ने रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी।

ईरान 2024 में मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। इंडोनेशिया 2025 में इस समूह में शामिल हुआ, जिससे पूर्ण सदस्यों की कुल संख्या 11 हो गई।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भारत आए थे

इससे पहले जून में, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे थे। बैठक के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अराघची ने वैश्विक शांतिदूत के रूप में नई दिल्ली के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए जोर देकर कहा था कि पश्चिम एशिया में अस्थिर स्थिति को शांत करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अराघची ने स्पष्ट किया था कि तेहरान सशस्त्र संघर्ष में कोई भविष्य नहीं देखता है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और बातचीत के माध्यम से समझौता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने हाल ही में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से रहस्यमयी मुलाकात की जिसमें वो व्यक्ति को देख नहीं पाए। पेजेशकियन को कथित तौर पर तेहरान में गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां काले शीशे वाली अंधेरी गाड़ी के भीतर यह कथित मुलाकात हुई। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पेजेशकियन अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देख नहीं सके।

राष्ट्रपति और ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर के बीच हुई इस एकमात्र ज्ञात मुलाकात का यह विवरण, पेजेशकियन के सार्वजनिक दावों से बिल्कुल अलग है। मई के मध्य में व्यापार संघ के प्रतिनिधियों की एक सभा में बोलते हुए पेजेशकियन ने दावा किया था कि उन्होंने नए लीडर के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में ढाई घंटे का समय बिताया है। हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि यह गुप्त मुलाकात केवल कुछ मिनटों तक ही चली जिसके बाद राष्ट्रपति को वहां से जाने के लिए कह दिया गया।

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इजरायली मीडिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर दावा किया था कि वे अस्पताल में भर्ती हैं। इन खबरों के कुछ दिनों बाद ही अब ईरानी मीडिया मेहर न्यूज ने एक खामेनेई का एक वीडियो जारी किया है। इसमें खामेनेई बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ये वीडियो कब का है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें