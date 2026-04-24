ईरान की राजनीतिक स्थिति को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट ने देश की शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई कई बड़ी सर्जरी से गुजर रहे हैं और उनकी हालत इतनी गंभीर है कि भविष्य में उन्हें कृत्रिम अंग की भी जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से ईरान के प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई के बाद सत्ता संभाली थी, लेकिन गंभीर चोटों और लगातार सर्जरी के कारण वे सक्रिय रूप से शासन नहीं संभाल पा रहे हैं। लंबे समय से वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और उनकी कोई आवाज या वीडियो भी सामने नहीं आया है।

उनकी अनुपस्थिति में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रभाव तेजी से बढ़ गया है। ये अधिकारी अब देश की सुरक्षा नीति, युद्ध रणनीति और विदेश नीति से जुड़े अहम फैसले ले रहे हैं।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोजतबा खामेनेई की भूमिका अब पहले जैसी निर्णायक नहीं रही है। वे अधिकतर मामलों में केवल निगरानी करने वाली स्थिति में हैं, जबकि वास्तविक निर्णय सैन्य नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे हैं।

फरवरी में हवाई हमले में गंभीर रूप से हुए थे घायल

रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी में हुए एक हवाई हमले के बाद उनकी हालत और गंभीर हो गई। इस हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए थे और मोजतबा खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद से उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है।

सूत्रों के अनुसार उन्होंने अब तक कई बड़ी सर्जरी करवाई हैं, जिनमें एक पैर की तीन सर्जरी शामिल हैं। डॉक्टरों का मानना है कि उन्हें भविष्य में कृत्रिम पैर की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा उनके हाथ में भी सर्जरी हुई है, जिससे वे धीरे-धीरे उसका उपयोग फिर से सीख रहे हैं।

उनके चेहरे और होंठों पर गंभीर जलन के कारण उन्हें बोलने में भी कठिनाई हो रही है। आगे और प्लास्टिक सर्जरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इन गंभीर चोटों के बावजूद अधिकारियों का कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर है और वे दूर से शासन संबंधी निर्णयों में भाग ले रहे हैं।

राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान (Masoud Pezeshkian) और स्वास्थ्य मंत्री भी उनके इलाज में शामिल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से शीर्ष सैन्य अधिकारी उनसे सीधे नहीं मिलते। उनके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए दूतों और संदेशवाहकों का सहारा लिया जाता है, जो गुप्त स्थान तक जानकारी पहुंचाते हैं।

इस स्थिति ने ईरान के सत्ता संतुलन को प्रभावित किया है। अब देश की वास्तविक शक्ति धीरे-धीरे सैन्य नेतृत्व के हाथों में जाती दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रभाव पहले से ही मजबूत था, लेकिन अब यह और अधिक बढ़ गया है।

विश्लेषकों के अनुसार, अली खामेनेई के समय से ही सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मजबूत संबंध रहे हैं, जिसका असर आज की व्यवस्था में साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मौजूदा ढांचा और अधिक सैन्य-केंद्रित होता जा रहा है।

कुल मिलाकर, यह स्थिति दिखाती है कि ईरान की राजनीति में बड़े और निर्णायक बदलाव हो रहे हैं। मोजतबा खामेनेई की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर किया है, जिससे नीतिगत अनिश्चितता बढ़ गई है। आने वाले समय में सत्ता संतुलन और अधिक बदल सकता है और इसका असर केवल ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय भू-राजनीतिक हालात पर भी पड़ सकता है।

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ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है कि उनकी नेवी दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। ईरान सुप्रीम लीडर की यह धमकी होमुर्ज जलमार्ग को वापस बंद करने के फैसले के बाद आई है। ईरान ने पहले होमुर्ज जलमार्ग को खोलने का फैसला लिया था, फिर 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबंदी जारी रखने के बयान के बाद इसे वापस बंद कर दिया गया। अपने टेलीग्राम चैनल पर ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की नेवी अपने दुश्मनों को नई कड़वी हार देने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है कि उनकी नेवी दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। ईरान सुप्रीम लीडर की यह धमकी होमुर्ज जलमार्ग को वापस बंद करने के फैसले के बाद आई है। ईरान ने पहले होमुर्ज जलमार्ग को खोलने का फैसला लिया था, फिर 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबंदी जारी रखने के बयान के बाद इसे वापस बंद कर दिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक