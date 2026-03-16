इजरायल-अमेरिका के साथ जारी जंग के बीच ईरान अपने यहां कथित जासूसी नेटवर्क और सूचना लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद रेजा रादान ने कहा है कि देश की पुलिस बलों ने अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान दुश्मनों के साथ सूचना साझा करने के आरोप में 500 लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईरानी मीडिया के मुताबिक, रविवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में बोलते हुए रादान ने कहा कि हिरासत में लिए गए 250 लोगों की पहचान “महत्वपूर्ण मामलों” के रूप में की गई है, जिन्होंने दुश्मन को जानकारी दी थी और “हमले के स्थानों की फुटेज लेकर और उन्हें भेजकर” छोटे समूहों के साथ सहयोग किया था। हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि गिरफ्तारियां कब और कहां हुईं।

पुलिस प्रमुख ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में “20 बहुत महत्वपूर्ण मामले” भी शामिल थे, जो एक जासूसी समूह के सदस्य थे जो ईरान के तीन प्रांतों में सक्रिय था और उन्होंने कहा कि समूह का भंडाफोड़ किया गया था।

रादान ने आगे कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के मुख्य दोषियों को भी हिरासत में ले लिया गया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक निजी कंपनी के बारे में जानकारी भेजी थी जिस पर दुश्मन ने हमला किया था।

ईरानी मीडिया के अनुसार, रविवार को कई क्षेत्रों में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर पश्चिमी ईरान में 20 लोगों को ईरान की सैन्य और सुरक्षा संपत्तियों के स्थान संबंधी विवरण इजरायल के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

समाचार एजेंसी ने यह भी बताया कि उत्तरपूर्वी ईरान में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो हवाई हमलों से अपेक्षाकृत अछूता रहा है, और कहा कि उनमें से कुछ पर संवेदनशील स्थानों और आर्थिक बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी एकत्र करने का आरोप है।

इजरायल ने नष्ट कर दिया अली खामेनेई का विमान, IDF का दावा

इजरायली सेना ने सोमवार को दावा किया कि उसने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेन को नष्ट कर दिया। रॉयटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसने बीती रात में तहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान को निशाना बनाया। पढ़ें पूरी खबर।