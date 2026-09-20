Iran-USA War: पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने युद्ध खत्म करने और नए सिरे से बातचीत करने के लिए अमेरिका के सामने आधिकारिक तौर पर अपनी शर्तें रखी हैं। ईरान के ही एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि वार्ता के लिए सात शर्तें तय हुई हैं। वहीं अमेरिका को चेतावनी दी कि ईरान किसी भी तरह के निर्णायक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है।

दरअसल, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजई ने हाल ही में अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने खुलासा किया कि कतर ने तेहरान की ये शर्तें वॉशिंगटन तक पहुंचा दी हैं और अब ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है।

ईरानी अधिकारी ने बताई शर्तें

ईरानी अधिकारी ने अमेरिका की मुख्य शर्तों का जिक्र करते हुए कहा, “हमारी मांग है कि सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत खत्म किया जाए। इसके अलावा हमारे जो फंड फ्रीज किए गए हैं, उन्हें जारी किया जाए और नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए।”

ट्रंप की धमकियां बेअसर

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर बड़ा हमला करने की धमकियां दे रहे रहे हैं। इसको लेकर रेजई ने अमेरिका को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इन शर्तों को मान लेना ही वॉशिंगटन के हित में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और ईरान किसी भी तरह के निर्णायक युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है।

इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अलग पोस्ट में भी रेजई ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सात शर्तों की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि अगर वॉशिंगटन इस युद्ध के दलदल से बचना चाहता है और संघर्ष में और ज्यादा नहीं फंसना चाहता, तो उसे ईरान के अधिकारों और शर्तों को स्वीकार करना ही होगा।

अमेरिकी हमले की आशंका और सैन्य तैयारी

इसके बीच ही ईरानी अधिकारी रेजई ने अल जज़ीरा को यह भी बताया कि ईरान एक और अमेरिकी हमले की संभावना के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी हमले की आशंका बहुत अधिक है। उनका अनुमान है कि एक बार फिर ईरान पर अमेरिका की तरफ से बड़े हमले हो सकते हैं।

इस खतरे को देखते हुए तेहरान ने अपनी सैन्य रणनीति में भी अहम बदलाव किए हैं। अब ईरान का पूरा ध्यान खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों और युद्धपोतों पर केंद्रित है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हाल ही में एक अमेरिकी जहाज या विमानवाहक पोत के पास मल्टी-वॉरहेड एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

इसके साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में अगर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो उसके निशाने पर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी व्यावसायिक हित भी होंगे।

कूटनीति और परमाणु समझौते पर सोच क्या?

इन तमाम चेतावनियों के बावजूद रेजई ने कहा कि तेहरान जल्द से जल्द इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते भी तलाश रहा है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पहले हुए समझौते की मियाद खत्म होने के बाद, अब कतर और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

परमाणु मुद्दे पर बात करते हुए रेजई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने फिलहाल परमाणु अप्रसार संधि से हटने का कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उन पर और प्रतिबंध लगाए गए या उनका परमाणु मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गया, तो तेहरान इस संधि से बाहर निकलने पर मजबूर हो सकता है।

यह भी पढ़ें: अमेरिका में H-1B पर शिकंजा, फर्जी नौकरी और कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए भारतीयों पर क्या होगा असर?

अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने और वर्क वीजा दिलाने की प्रक्रिया की जांच तेज हो गई है। अमेरिकी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी’एस्पोसिटो ने कंपनियों को चेतावनी दी है कि फर्जी नौकरी, फर्जी कंपनी और वेतन में गड़बड़ी के जरिए वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। यह जांच ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन और स्किल्ड वर्कर वीजा के नियम सख्त करने की कोशिश कर रहा है। पढ़िए पूरी खबर