ईरान और ओमान होर्मुज जलमार्ग और उससे होने वाली आय में अपने हिस्से पर सहमत हो गए हैं। न्यूज एजेंसी तसनीम ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि अमेरिका ईरान और ओमान के बीच वार्ता में बाधा डाल रहा है, जिसके कारण समझौते में देरी हो रही है।

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान वसूली करने वाला है। ईरानी संसद ने इस प्रस्ताव को तीन दिन पहले ही मंजूरी दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जिन देशों के जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति होगी उनसे समुद्री सेवाओं के बदले टोल या टैक्स लिया जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बड़ा समझौता सामने आया है।

होर्मुज से होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर सहमति

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने बुधवार को दावा किया कि दोनों देशों के बीच होर्मुज जलमार्ग के पानी और इससे होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि, इस समझौते के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने का फैसला अभी अमेरिका की प्रतिक्रिया पर निर्भर है।

ईरान ने ऐलान किया है कि ओमान के साथ नए समझौते के तहत होर्मुज से किसी भी देश के सैन्य जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि इस समझौते के मुताबिक, फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाला मार्ग पूरी तरह ईरानी समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरेगा जबकि बाहर निकलने वाला मार्ग आंशिक रूप से ईरान और ओमान के रास्ते से होकर जाएगा।

ट्रंप की ओमान को चेतावनी

वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने ओमान से कहा है कि वह ईरान और ओमान के इस संयुक्त प्रबंधन समझौते के कई हिस्सों के खिलाफ हैं।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ओमान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ओमान उनके रास्ते में रुकावट बनता है तो वो वहां बमबारी करने से पीछे नहीं हटेंगे।

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होर्मुज जलमार्ग के उल्लंघन के लिए ईरान ने 45 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया है जिनमें दो भारतीय जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर होर्मुज जलमार्ग से गुजरने के लिए ईरान द्वारा निर्धारित शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें