अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को अपनी पत्नी जेनेट रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ ताजमहल का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दौरे की एक तस्वीर पोस्ट की जिस पर हैदराबाद स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए अमेरिका पर ईरानी सभ्यता को धमकी देने का आरोप लगाया।
मार्को रुबियो चार दिनों के लिए भारत दौरे पर हैं और यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है जिसका उद्देश्य दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना है।
हैदराबाद स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, “अगर रूबियो को इतिहास या वास्तुकला की जानकारी होती, तो वे यहां तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं खड़े होते। यह स्मारक सम्राट की ईरानी पत्नी के प्रेम में बनाया गया था जिसे ईरानी वास्तुकारों की प्रतिभा ने आकार दिया था, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार आज ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रही है और अन्य सभ्यताओं का अपमान कर रही है।”
ईरानी दूतावास का यह कमेंट 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा तेहरान पर आक्रमण शुरू करने के बाद 7 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए पोस्ट के संदर्भ में था। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौता हुआ जिससे पश्चिम एशिया में संघर्ष रुक गया।
वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत व्यवस्थित एवं रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है।” हालांकि, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वार्ताकारों को समझौते की दिशा में जल्दबाजी नहीं करने का निर्देश दिया है क्योंकि समय हमारे पक्ष में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की नाकाबंदी तब तक पूरी तरह से जारी रहेगी, जब तक कि किसी समझौते पर सहमति नहीं बन जाती और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते।” उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और इसे (समझौता) सही तरीके से करना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए।”
रूबियो पर ईरान का तंज
इससे पहले रूबियो ने जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखा था, वैसे ही ईरान ने उन पर सभ्यता को लेकर तंज कसा था। भारत पहुंचने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक्स पर एक लाइन का पोस्ट किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में अपनी पत्नी जीनेट डी रुबियो के साथ विमान से उतरते हुए एक तस्वीर साझा की और लिखा था, ‘भारत पहुंच चुका हूं। एक शानदार यात्रा का इंतजार कर रहा हूं।’ इस पोस्ट को ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने री-ट्वीट कर हिंदी में जवाब देते हुए लिखा था, “थोड़ा सीख लो यार, सभ्यता का क्रैस कोर्स फ्री में मिल जाएगा।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें