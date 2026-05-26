पश्चिम एशिया में जारी तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोल सकता है। साथ ही वहां से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट शुल्क लेना भी बंद कर सकता है। सूत्रों के हवाले से निक्केई अखबार ने सोमवार को यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लानिंग अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है। अगर दोनों देश पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म करने पर सहमत हो जाते हैं, तो समझौते के 30 दिन बाद होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोल दिया जाएगा। समझौते के बाद 30 दिनों की अवधि में ईरान जलमार्ग में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद सभी देशों के जहाजों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जहाजों से ट्रांजिट शुल्क भी लेना बंद कर सकता है।

समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें जारी

निक्केई की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्धविराम को 60 दिन और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी दो महीने के लिए रोक सकता है। इधर, ईरान के शीर्ष वार्ताकार और विदेश मंत्री दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके।

हाल के दिनों में इस बातचीत में तेजी आई है। हालांकि, दोनों पक्षों ने कुछ मुद्दों पर डेवलपमेंट की बात कही है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि कई मतभेद अब भी बने हुए हैं।

दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका कूटनीति को पूरा मौका देगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर “दूसरे तरीके” पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत “अच्छी” चल रही है, ऐसे में या तो “बहुत अच्छा समझौता” होगा या फिर “कोई समझौता नहीं” होगा।

इधर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि कई मुद्दों पर निष्कर्ष निकले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देश समझौते के करीब पहुंच गए हैं।

ट्रंप ने अब्राहम समझौते पर भी दिया जोर

इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते के हिस्से के रूप में अब्राहम समझौते को अपनाने पर भी जोर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अधिक से अधिक अरब और मुस्लिम देशों को अब्राहम समझौते में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लिखा, “अमेरिका ने इस बेहद जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए जो कोशिशें की हैं, उसके बाद कम से कम इन सभी देशों के लिए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना जरूरी होना चाहिए।”

ट्रंप ने जिन देशों का नाम लिया उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन शामिल हैं।