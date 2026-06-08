ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल हमलों का इजरायल की ओर से जोरदार जवाब दिया गया है। इजरायल का कहना है कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं जबकि तेहरान, तब्रीज़ और इस्फ़हान में विस्फोटों की खबरें आई हैं।

न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, आईआरजीसी का कहना है कि इजरायल ने ईरान के अंदर मिसाइल हमले किए हैं।

दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था लेकिन अब फिर से दोनों ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों के चलते मिडिल-ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है।

इससे पहले इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने बताया था कि ईरान ने सोमवार को इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले के बाद इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे।

आईडीएफ ने सोशल मीडिया हैंडल X पर बताया है कि उसका डिफेंस सिस्टम मिसाइल हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है।

यूरो न्यूज़ के मुताबिक, इन हमलों में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सीएनएन के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई है।

🚨 Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel. https://t.co/BtjlfxOegW — Israel Defense Forces (@IDF) June 7, 2026

इजरायल के सुरक्षा बलों ने लोगों से कहा है कि वे युद्ध से जुड़ा अलर्ट मिलने पर सुरक्षित इलाकों में चले जाएं और अगली घोषणा होने तक वहीं पर रहें।

इजरायल ने किया था पलटवार

इससे पहले रविवार को चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायल पर गोलीबारी की थी। इसके जवाब में इजरायल ने बेरूत में कुछ जगहों पर हमला किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यह हमले बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के आदेश पर किए गए थे।

ट्रंप ने की नेतन्याहू से बात

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के मिसाइल हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप ने टाइम्स ऑफ इजरायल को बताया कि वह उनसे कहेंगे कि वह ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब ना दें। सीएनएन के मुताबिक, ट्रंप ने सोमवार को कहा कि इजरायल पर मिसाइल हमलों के बाद ईरान को बातचीत की टेबल पर वापस आना चाहिए और समझौता करना चाहिए।

ईरान ने बंद किया एयर स्पेस

टाइम्स ऑफ इजरायल ने यह भी बताया है कि ईरान ने इजरायल पर हमले के बाद देश के पश्चिमी इलाके के एयर स्पेस को बंद कर दिया है। न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है।

ईरान की ओर से बताया गया है कि देश का एयर स्पेस अगले 72 घंटे तक बंद रहेगा। दूसरी ओर, सीरिया ने भी अपने दक्षिणी एयर स्पेस को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया है और दमिश्क एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी हैं।

ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी देते हुए कहा कि अगर शांति समझौते के लिए बातचीत विफल रहती है तो वह उसे पूरी तरह से तबाह कर देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका तेहरान के साथ एक समझौते पर पहुंचने के करीब है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।