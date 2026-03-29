Iran War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने बातचीत का दिखावा करता है, जबकि गुपचुप तरीके से ईरान जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है।उन्होंने यह भी कहा है कि देश की सेना अमेरिका के संभावित जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है।

ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने युद्ध के बीच चेतावनी दी है कि वे वॉशिंगटन के क्षेत्रीय सहयोगियों को सजा देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान भी जवाबी हमले के लिए तैयार है और सेना इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा।

अमेरिका कर रहे संघर्ष को बड़ा बनने की तैयारी

दूसरी ओर ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल अन्य देशों को इसमें शामिल करके झूठे-झंठे वाले अभियानों को अंजाम देकर चल रहे संघर्ष के दायरे को व्यापक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अराघची ने ये टिप्पणियां अपने ग्रीक समकक्ष, जॉर्जोस को गेरापेट्रिटिस के साथ फोन पर बातचीत के दौरान की।

ALBA ने दी नुकसान की जानकारी

वहीं एल्युमीनियम बहरीन (Alba) ने कहा कि वह अपनी फैक्ट्री और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक अन्य बड़े उत्पादक पर हुए ईरानी हमलों के बाद नुकसान का आकलन कर रही है। ये हमले खाड़ी क्षेत्र के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते हमलों के बीच हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को हुए हमले में एल्बा के दो कर्मचारी घायल हो गए, जबकि Emirates Global Aluminium ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अपनी साइट पर काफी नुकसान होने की जानकारी दी है।

सेना में भर्ती की मांग कर रहे इजरायली सेना के प्रमुख

इजरायली सेना प्रमुख ने एयाल जमीर ने सरकार से नए भर्ती कानून, रिजर्व ड्यूटी से जुड़े नियम और अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि 2023 अक्टूबर के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध के कारण इस्राइल की सेना पर लगातार दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सेना इस समय करीब 12,000 सैनिकों की कमी से जूझ रही है।

होर्मुज के बाद बाब अल-मंडेब। (इमेज सोर्स- विकिमीडिया कॉमन्स)

Israel-Iran War News: आज से एक महीने पहले (रविवार) से जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से दुनिया का ज्यादातर फोकस होर्मुज स्ट्रेट पर रहा है और इसका एक ठोस कारण भी है। यह समुद्री मार्ग ग्लोबल लिक्विड पेट्रोलियम खपत और ग्लोबल एलएनजी ट्रेड के लगभग 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। पढ़िए पूरी खबर…