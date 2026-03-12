अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के बारहवें दिन ओमान के सलालाह बंदरगाह पर तेल भंडारण सुविधाओं पर हमले हुए। हालांकि, इस हमले में व्यापारिक जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी हमलों के बाद अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब द्वारा ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के प्रयासों के बीच इराक के अल-फाह ग्रैंड पोर्ट के पास दो विदेशी तेल टैंकरों पर हमला किया गया।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला होर्मुज जलडमरूमध्य में एक थाई मालवाहक जहाज पर हमले और ओमान के सलालाह बंदरगाह में ड्रोन द्वारा ईंधन टैंकों पर हमले के कुछ ही घंटों बाद हुआ। इराकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल का एक सदस्य मारा गया और 38 अन्य को बचा लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल साद मान ने कहा, “दो तेल टैंकरों को कायरतापूर्ण शिकार बनाया गया, यह हमला इराकी क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर हुआ।” मान ने कहा कि यह हमला इराकी संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इराक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वहीं, ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी को ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सलालाह बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद भी देश में तेल या पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई है। 1989 में स्थापित यह बंदरगाह ओमान सल्तनत के क्षेत्र में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है।

ईरान ने फारस की खाड़ी में जहाजों पर हमला किया

इस बीच ईरान ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट बढ़ने और अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के बीच तेल-समृद्ध क्षेत्र पर दबाव बनाने के अपने अभियान को तेज करते हुए फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया। साथ ही ईरान ने दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरान के दो ड्रोन दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिरे। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लंबी दूरी की उड़ान भरने वाली विमानन कंपनी अमीरात का मुख्यालय है और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दुबई मीडिया कार्यालय के अनुसार, इस हमले में चार लोग घायल हुए हालांकि उड़ान परिचालन जारी रहा।

40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करेंगे कई देश

हमलों के बीच अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने बुधवार को आपातकालीन तेल भंडार की सबसे बड़ी मात्रा जारी करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाले प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। पेरिस स्थित संगठन ने कहा कि वह अपने सदस्यों के आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध कराएगा, जो उसके द्वारा जारी अब तक की सबसे बड़ी मात्रा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें