Khamenei Son Mojtaba Named Iran New Supreme Leader: अमेरिकी-इजरायली हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के करीब एक हफ्ते बाद ईरान ने मोजतबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर घोषित किया है। ईरान के एक्सपर्ट्स की एक ताकतवर असेंबली ने यह घोषणा की। यह असेंबली देश के टॉप लीडर को चुनने के लिए जिम्मेदार मौलवी बॉडी है।

देश के सर्वोच्च अधिकारी के चयन के लिए जिम्मेदार धार्मिक निकाय के सदस्यों ने रविवार को कहा कि मोजतबा खामेनेई को मतदान के माध्यम से चुना गया है। निकाय ने नागरिकों से देश के इस कठिन समय में नए नेतृत्व के साथ एकजुट होने का आग्रह किया। 56 साल के मोजतबा खामेनेई ने कभी कोई निर्वाचित पद नहीं संभाला है और वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं।

ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया

इस नियुक्ति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान को वाशिंगटन की मंजूरी नहीं मिली तो ईरान का अगला सुप्रीम लीडर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। ट्रंप ने इससे पहले मोजतबा खामेनेई को अस्वीकार्य विकल्प बताया था और कहा था कि ईरान के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में अमेरिका की भूमिका होनी चाहिए।

कौन हैं मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 को उत्तरपूर्वी ईरानी शहर मशहद में हुआ था। वे अयातुल्ला अली खामेनेई के छह बच्चों में से एक हैं। हालांकि मोजतबा सार्वजनिक जीवन में शायद ही कभी प्रमुखता से दिखाई देते थे, फिर भी उन्होंने धीरे-धीरे राजनीतिक और धार्मिक जगत में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। आधिकारिक कार्यक्रमों में उनकी संयमित उपस्थिति और मीडिया में सीमित उपस्थिति ने सालों तक पर्दे के पीछे उनके अधिकार की सीमा के बारे में अटकलों को हवा दी।

मोजतबा खामेनेई को लंबे समय से ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र खासतौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। बताया जाता है कि इस बल के साथ उनका संबंध 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के आखिरी सालों से है। अमेरिका ने 2019 में मोजतबा खामेनेई पर प्रतिबंध लगाए थे, उन पर आरोप लगाया था कि वे राजनीतिक मामलों में अपने पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार की क्षेत्रीय और घरेलू नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों के साथ काम करते हैं।

