Iran Israel War Live Latest Updates: ईरान-इजरायल युद्ध 12वें दिन में दाखिल हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी संभावना जताई है कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। उनका तर्क है कि ईरान में अब कुछ भी टारगेट करने लायक नहीं बचा है, ऐसे में युद्ध जल्द ही खत्म किया जाएगा। एक तरफ युद्ध समाप्त करने की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इराक के अल-फाव बंदरगाह पर दो विदेशी तेल टैंकरों पर अटैक हुआ है।
इसके अलावा Strait of Hormuz में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब से अमेरिका ने एक और ईरानी जहाज को निशाने पर लिया है, वहां हालात चिंताजनक बन गए हैं। खबर तो ओमान के सलालाह बंदरगाह में ईंधन टैंकों पर ड्रोन से हमले की भी है। बड़ी बात यह है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक इस क्षेत्र में कम से कम 16 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। यहां जानिए इस युद्ध के तीन बड़े अपडेट-
शिपिंग संकट: ओमान के उत्तर में थाई मालवाहक जहाज मायूरी नारी पर अटैक किया गया है। इस जहाज पर 20 क्रू मेंबर सवार थे। हमले के बाद तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं।
तेल का संकट: आपातकालीन तेल भंडार से रिकॉर्ड स्तर पर तेल जारी करने पर सहमति बन गई है। इसे लेकर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने निर्देश भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया लगभग 2.2 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़ेगा।
लेबनान में तनाव: यूएन ने मांग की है कि हिज्बुल्लाह को निरस्त्र कर दिया जाए, वहीं लेबनान की सरकार भी इसकी सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है।
Saudi Ministry of Defense ने गुरुवार को बताया कि देश के पूर्वी क्षेत्र में 18 ड्रोन मार गिराने के बाद तीन और ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर दिया गया है।
