पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। सूखे मेवों और औषधीय जड़ी-बूटियों की आपूर्ति बाधित होने के कारण कीमतों में 20 से 40 फीसद तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

व्यापारियों का कहना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले समय में कीमतों में और उछाल संभव है। मसालों और सूखे मेवों के एशिया के सबसे बड़े थोक बाजारों में शामिल खारी बावली के व्यापारियों के अनुसार, अधिकांश सूखे मेवे काजू को छोड़कर पश्चिम एशियाई देशों से आयात किए जाते हैं।

मौजूदा संघर्ष के चलते इनकी आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। खारी बावली मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव भाटिया ने बताया कि आपूर्ति में कमी के कारण बादाम, अंजीर, पाइन नट्स और खजूर जैसे उत्पादों की कीमतों में 20 से 40 फीसद तक की वृद्धि हुई है। रमजान के महीने और ईद के नजदीक आने के कारण खजूर की मांग में भी तेजी आई है, जिससे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

मंडी के अन्य थोक व्यापारियों का कहना है कि वे फिलहाल सीमित स्टाक के साथ काम कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि यदि स्थिति बनी रही तो अगले कुछ हफ्तों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। व्यापारियों के अनुसार, भारतीय निर्यात और आयात का बड़ा हिस्सा दुबई के माध्यम से होता है, जो एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र है। वर्तमान व्यवधान के कारण चांदनी चौक, खारी बावली, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट और सदर बाजार जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो दिल्ली में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ईरान से आयातित पिस्ता, किशमिश, अंजीर, खजूर और बादाम की कीमतों में 30 से 40 फीसद तक की वृद्धि हो चुकी है। सीटीआइ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि रसायन, प्लास्टिक और एल्युमीनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से दवा उद्योग भी प्रभावित हुआ है।