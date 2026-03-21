Iran-Israel War: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है लेकिन अमेरिका द्वारा मदद मांगने के बावजूद नाटो देशों की उदासीनता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और उन्हें अब किसी सहयोगी की जरूरत ही नहीं है।
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका को अधिकांश नाटो सहयोगियों द्वारा कहा गया है कि वे मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ अमेरिका-इजरायल सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते। इस तथ्य के बावजूद है कि लगभग हर देश इस बात से पूरी तरह सहमत था कि हम जो कर रहे हैं वह सही है।
हमें नाटो से यही उम्मीद थी- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि असल तथ्य यह भी है कि ईरान को किसी भी तरह से परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा उन्हें नाटो के रुख से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा नाटो को एकतरफा रास्ता माना है, हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, विशेष रूप से ज़रूरत के समय में भी वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे।