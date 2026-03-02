Israel-Iran War: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया है, कि अब अमेरिका और इजरायल पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला करेगा। इसके साथ ही ये संकेत मिलने लगे हैं, कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका एक बड़े युद्ध में उतर चुके हैं। ये अमेरिका युद्ध में उतरता है तो निश्चित तौर पर ट्रंप की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो जाएगा।

दरअसल, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने पिछली सरकारों की सैन्य कार्रवाइयों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों में सरकार बदलना एक पूरी तरह से विफल नीति है और वादा किया था कि वे विदेशी सरकारों को गिराने की होड़ को रोकेंगे। कुछ ऐसा ही दावा उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कहा था कि उनके कार्यकाल में कोई नया युद्ध शुरू नहीं हुआ, इसी के दम पर चुनाव जीते।

साल भर में बदल गई स्थिति

दावों से इतर एक साल बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद विदेशी सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकी सैनिकों को मध्य पूर्व में एक और युद्ध में भेज रहे हैं। खुद को शांति का राष्ट्रपति कहने वाले ट्रंप आखिरकार युद्ध के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने ईरान की सरकार को गिराने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ अमेरिकी सेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है।

2016 के डोनाल्ड ट्रंप 2026 के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचेंगे, यह कभी पता नहीं चलेगा लेकिन विदेशी हस्तक्षेप के मामले में वे दोनों बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका पहले के वादे के साथ सत्ता में आने के एक दशक बाद ट्रंप अब विदेशों में अपनी ताकत दिखाने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। ईरान पर शनिवार का हमला उनके दूसरे कार्यकाल में आठवीं बार था, जब उन्होंने सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने वेनेजुएला की सरकार को भी गिरा दिया है और क्यूबा के तानाशाह को भी उखाड़ फेंकने की धमकी दी है।

सोशल मीडिया पर किया ईरान को लेकर दावा

शनिवार की आधी रात को सोशल मीडिया वीडियो में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लगभग आधी सदी पुराने आरोप गिनाए। उन्होंने परमाणु हथियारों और मिसाइलों का मुद्दा उठाया, और साथ ही ईरान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करने और अमेरिकी दूतावास पर कब्जे जैसे पुराने मामलों का भी जिक्र किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इन कार्रवाइयों की जरूरत अब क्यों पड़ी, और अचानक उनकी सोच क्यों बदल गई।

उन्होंने ईरान के खतरे को लेकर अपने विरोधाभासी बयानों पर भी सफाई नहीं दी। पिछले साल इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उन्होंने यही दावा राष्ट्रपति के संबोधन और शनिवार सुबह के वीडियो में भी किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझाया कि जो प्रोग्राम पहले ही नष्ट हो चुका है, उस पर फिर से हमला करने की जरूरत क्यों थी।

सरकार बदलने का आक्रामक लक्ष्य

हालाकि, उन्होंने सरकार बदलने को अपना लक्ष्य बनाकर पहले से कहीं अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने ईरानियों से अपने नेताओं को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। ट्रंप ने कहा, “जब हम काम पूरा कर लेंगे, तो अपनी सरकार खुद संभाल लें।” उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी पुष्टि की कि हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए, जिन्हें उन्होंने इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक कहा।

सवाल यह है कि ईरानी लोग सरकार पर कब्जा कैसे करेंगे, यह स्पष्ट नहीं था। ट्रंप ने लिखा कि पुलिस और रिवोल्यूशनरी गार्ड बलों को शांति से ईरानी देशभक्तों के साथ मिल जाना चाहिए और देश को उसकी महानता वापस दिलाने के लिए एक इकाई के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। यह एक अजीब विचार है, जो यह दर्शाता है कि ईरानी सुरक्षा अधिकारी अचानक उन्हीं लोगों के साथ मिल जाएंगे जिन्हें वे कुछ ही हफ्ते पहले सड़कों पर गोली मार रहे थे।

अपनी पुरानी बात से पलट गए ट्रंप

काटो इंस्टीट्यूट के विदेशी नीति शोधकर्ता ब्रैंडन पी. बक ने कहा कि यहां उनका घोषित लक्ष्य, सरकार बदलना, वही है जिसके खिलाफ उन्होंने 2016 में चुनाव लड़ा था। पहले, राष्ट्रपति हवाई हमले, छापेमारी और गुप्त सैन्य शक्ति का उपयोग तब करते थे, जब उन्हें लगता था कि वे कम लागत में और अच्छे नतीजों के साथ अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ईरान पर इस हमले ने उस फॉर्मूले को तोड़ दिया है और यह अनजाने में एक बड़े खतरे की ओर कदम है।

ट्रंप के आलोचकों ने उनके पिछले बयानों को याद करते हुए उन पर अपने वादे तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कैंपेन रैलियों और सोशल मीडिया के वीडियो शेयर किए, जिनमें ट्रंप बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और कमला हैरिस को युद्धप्रिय बता रहे थे। ट्रंप ने 2012 में कहा था, “अब जब ओबामा की लोकप्रियता कम हो रही है – तो देखिए कि वे लीबिया या ईरान पर हमला करेंगे। वे हताश हैं।” 2016 में कहा था कि हम सरकार बदलने की लापरवाह और महंगी नीति को बंद करने जा रहे हैं। चुनाव की रात 2024 में उन्होंने कहा, “मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूँ। मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं।”

समर्थक भी कर रहे ट्रंप का विरोध

शनिवार को ट्रंप पर सवाल उठाने वालों में केवल उदारवादी ही नहीं, बल्कि ‘मेक अमेरिका ग्रेट’ (MAGA) आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उन्होंने शिकायत की कि ट्रंप अब उन नव-रूढ़िवादियो के चंगुल में आ गए हैं जिन्हें वे कभी ठुकरा चुके थे। इस आलोचना में पॉडकास्ट होस्ट टकर कार्लसन और पूर्व प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन शामिल थीं। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमेशा झूठ होता है और यह हमेशा ‘अमेरिका सबसे अंत में’ (America Last) होता है लेकिन इस बार यह सबसे बड़ा विश्वासघात लगता है क्योंकि यह उसी व्यक्ति और प्रशासन से आ रहा है जिस पर हम सभी को विश्वास था कि वह अलग है।

इंडियाना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि मार्लिन स्टुट्ज़मैन ने तर्क दिया कि ईरान पर ट्रंप का हमला भविष्य में आने वाले बड़े खतरे को टाल देगा और एक ऐसे नए मध्य पूर्व का मार्ग प्रशस्त करेगा जो अमेरिका के लिए अधिक मित्रवत होगा। सीएनएन पर उन्होंने कहा, “जो लोग कहते हैं, ‘राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे हमें किसी युद्ध में नहीं ले जाएंगे’, उनके लिए बता दूँ, वे हमें लंबे समय में युद्धों से दूर रख रहे हैं।”

समर्थक

ईरान के खिलाफ कार्रवाई के समर्थकों ने कहा कि ट्रंप ने अभी तक तेहरान में सरकार बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता नहीं जताई है, बल्कि इसे ईरानी लोगों पर छोड़ दिया है। ईरान पर कड़ी नीति का समर्थन करने वाले ‘फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज’ के सीईओ मार्क ड्युबोविट्ज़ ने कहा कि ट्रंप का भाषण सरकार बदलने वाला भाषण नहीं था, और काश वह होता। उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र “स्थायी समाधान” सैन्य हमला नहीं है जो ईरान के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को महीनों या वर्षों पीछे कर दे, बल्कि शासन का अंत है।

आसानी से हमले के फैसले ले रहे ट्रंप

सैन्य बल का उपयोग करने की ट्रंप की बढ़ती इच्छा उनके पहले और दूसरे कार्यकाल के बीच व्यापक बदलाव को रेखांकित करती है। वे अब देश के भीतर और बाहर भी शक्ति के उपकरणों का उपयोग करने में पहले की तुलना में बहुत अधिक सहज हैं। वे कभी-कभी व्हाइट हाउस में अपने पहले कार्यकाल में जो करने की धमकी देते थे या सोचते थे, अब वे उस पर आसानी से कार्रवाई करते हैं, चाहे वह अमेरिकी सड़कों पर संघीय बलों को भेजना हो, अपने दुश्मनों पर मुकदमा चलाना हो, सरकार से उन लोगों को हटाना हो जिन्हें वे वफादार नहीं मानते, या दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना हो।

पहले चार वर्षों में उनकी टीम में पारंपरिक रिपब्लिकन या करियर सैन्य अधिकारी शामिल थे जो अक्सर उनके सबसे उग्र फैसलों पर रोक लगाते थे। लेकिन इस बार कोई जॉन केली, जिम मैटिस, मार्क एस्पर या मार्क मिले नहीं हैं। इसके बजाय, उन्होंने खुद को ऐसे उग्र सलाहकारों से घेर लिया है जो अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे हैं।

उतार चढ़ाव वाली रही है ट्रंप की यात्रा

कमांडर इन चीफ के रूप में ट्रंप की यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही है। जब वे जनवरी 2017 में पहली बार ओवल ऑफिस में आए, तो उन्हें सेना या सार्वजनिक कार्यालय का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अधिक आक्रामक युद्ध को बढ़ावा दिया, लेकिन कभी-कभी बल का उपयोग करने में हिचकिचाए। एक बार तो ईरान पर जवाबी सैन्य हमले को सिर्फ कुछ मिनट बाकी रहते रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह हताहतों (जान-माल के नुकसान) के लायक नहीं था।

वे दुनिया के अधिकांश हिस्सों से पीछे हटने के इरादे से थे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और सीरिया जैसे स्थानों से अमेरिकी सैनिकों को घर वापस लाना चाहते थे। उन्होंने अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी बलों को वापस लेने के लिए तालिबान के साथ एक शांति समझौता किया, जिसे उनके उत्तराधिकारी, राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन जूनियर ने एक विनाशकारी ऑपरेशन में अंजाम दिया।

कैसे बदला ट्रंप का रुख

लेकिन वे तब भी प्रोत्साहित हुए जब 2020 में एक अमेरिकी हमले ने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाकर मार डाला। इसी तरह इस दूसरे कार्यकाल में सफल कमांडो छापे ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, जिसने ट्रंप को ऊर्जावान बना दिया। हालांकि, पिछले एक साल में उनका सार्वजनिक रुख तेजी से बदला है। एक पल में, वे खुद को एक ऐतिहासिक शांतिदूत के रूप में पेश कर रहे हैं, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ बना रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि वे दावा करते हैं कि उन्होंने आठ युद्ध समाप्त कर दिए हैं, जिसमें ईरान वाला भी शामिल है। अगले ही पल, वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने, पनामा नहर वापस लेने, क्यूबा को दबाने और वेनेजुएला की तरह कोलंबिया के राष्ट्रपति के पीछे जाने की धमकी देते हैं।

ट्रंप के पहले कार्यकाल में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे चार्ल्स कुप्परमैन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप की विदेशी खतरों के बारे में सोच विकसित हुई है। लेकिन ईरान के मामले में, कुप्परमैन ने कहा, राष्ट्रपति ने खुद को कूटनीतिक प्रयास में निवेश करके फंसा लिया है जो हमेशा विफल होना तय था, जिससे सैन्य कार्रवाई करने के अलावा बहुत कम विकल्प बचे थे। उन्होंने कहा कि एनएससी (नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल) के गंभीर अवमूल्यन और इसकी नीति-निर्माण भूमिका को देखते हुए ट्रंप की निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करना मुश्किल है। ट्रंप के सामने कौन से विकल्प विकसित और प्रस्तुत किए गए और उन्हें उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रमुख प्रश्न हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जुड़ने का कूटनीतिक प्रयास कभी भी उन परिणामों को नहीं देगा जो ट्रंप चाहते थे। सब नाटक था।

अब क्या होगा भविष्य?

ट्रंप के भू-राजनीतिक दांव का परिणाम न केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि सैन्य अभियान कैसे आगे बढ़ता है, बल्कि इस बात पर भी कि आगे क्या होता है। सफलता से क्या मतदाता टूटे हुए वादों को भूल जाते हैं तेहरान सरकार के लिए बहुत कम प्यार बचा है, और वीडियो में ईरानियों को सड़कों पर अयातुल्ला खामेनेई की मौत की खबरों पर जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। यदि ट्रंप बाकी सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब होते हैं, तो उनके पास डींग मारने के लिए कुछ ऐसा होगा जो उनके किसी भी पूर्ववर्ती ने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की।

अफगानिस्तान और इराक में तथाकथित हमेशा के युद्धों’ के विपरीत, उनके राजनीतिक उदय को बढ़ावा देने में मदद की, ट्रंप ने ईरान में जमीनी सैनिकों की कोई बड़ी प्रतिबद्धता नहीं की है, और हवाई शक्ति पर टिके रहने के लिए दृढ़ लगते हैं, जो गुरिल्ला युद्ध से बचते हैं जिसने अमेरिकियों को पिछले युद्धों के खिलाफ कर दिया था। फिर भी जैसा कि ट्रंप ने खुद अपने वीडियो में चेतावनी दी थी, अमेरिकी हताहत हो सकते हैं। अगर तेहरान सरकार गिरती है, तो इसका परिणाम ऐसा विकल्प हो सकता है जो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण है।

Khamenei Death: खामेनेई की मौत के बाद रविवार को तेहरान का दृश्य कुछ इस तरह का। (AP)

ईरान के इस्लामी गणराज्य को बने 47 साल हो चुके हैं। इनमें से करीब 45 साल तक अली खामेनेई ने देश की अंदरूनी और विदेश नीति पर लगभग पूरा नियंत्रण रखा। रविवार को जब हवाई हमले में सर्वोच्च नेता की मौत की खबरें सामने आईं, तो ईरान की सरकार और व्यवस्था एक ऐसी स्थिति में आ गई, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी वजह से अब कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान का भविष्य क्या होगा? मध्य पूर्व में हालात किस दिशा में जाएंगे? दुनिया और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह सब इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरानी सेना और अमेरिका–इज़रायल गठबंधन के बीच संघर्ष जारी है। पढ़ें पूरी खबर…