ईरान पर परमाणु हमले की योजना के दावों के विरोध में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने इस्तीफा दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने ईरान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए UN से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह जानकारी लीक करने के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक और पैट्रियटिक विजन एसोसिएशन (PVA) के प्रतिनिधि सफा ने एक पत्र में अपने फैसले के पीछे का कारण विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे समय में अपनी भूमिका जारी नहीं रख सकते जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। सफा ने तेहरान की एक तस्वीर साझा की और शहर पर परमाणु हमले के परिणामस्वरूप होने वाले मानवीय नुकसान का विस्तार से वर्णन किया।

UN डिप्लोमैट के इस्तीफे के पीछे का कारण

यूएन प्रतिनिधि ने लिखा, “यह तेहरान की तस्वीर है। आप जैसे अनपढ़, अनदेखे, कभी सेवा न कर पाने वाले, युद्ध के पैरोकारों के लिए जो इस पर बमबारी करने के विचार से ही उत्साहित हो जाते हैं। यह कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहां परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं। सपने देखने वाले आम मेहनतकश लोग हैं। युद्ध की चाह रखना आपकी बीमारी है। तेहरान लगभग 10,000,000 लोगों का शहर है। कल्पना कीजिए वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या इससे भी आगे के शहरों पर परमाणु बम गिराए जाएं तो।”

मोहम्मद सफा साल 2013 से पीवीए से जुड़े हुए हैं और साथ ही इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। पीवीए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।