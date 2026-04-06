अमेरिका ने एक साहसिक अभियान चलाते हुए उन दो पायलटों को बचा लिया, जिनका लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराया गया था। अमेरिकी बलों ने ईरान से एक पायलट को सुरक्षित निकाला और दूसरे सैनिक को निकालने के लिए जटिल अभियान चलाया जो पहाड़ों में छिपा हुआ था। अमेरिका ने ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुए F-15 जेट के चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए दो चरण में अभियान चलाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के ऊपर विमान से बाहर निकलने के बाद अधिकारी ने तीन शब्दों का संदेश भेजा, ‘ईश्वर महान है।’ एपी की रिपोर्टों के अनुसार, इस संदेश ने शुरू में अमेरिकी अधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी कि ईरानी सेना बचाव दल पर घात लगाकर हमला करने के लिए झूठे संकेत दे सकती है। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि एयरमैन जीवित था और गिरफ्तारी से बच रहा था। ईरान ने लोगों से उसे पकड़ने में मदद करने की अपील की थी।

SEAL टीम ने किया सैनिक का बचाव

न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग पांच दशक पहले ईरान में एक असफल मिशन के बाद गठित अमेरिकी विशेष बलों की एक इकाई ने देश के अंदर एक बचाव अभियान चलाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह मिशन नेवी सील टीम 6 द्वारा अंजाम दिया गया था। SEAL टीम 6, जिसे आधिकारिक तौर पर नेवल स्पेशल वारफेयर डेवलपमेंट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी नौसेना की एक इकाई है जिसे आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव अभियानों का कार्य सौंपा गया है।

यह टीम कुछ बेहद चर्चित अमेरिकी सैन्य अभियानों में शामिल रही है। इनमें 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने का अभियान और 2009 में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए एक अमेरिकी जहाज के कप्तान का बचाव शामिल है।

अमेरिकी अधिकारियों ने मिशन को फिल्म की कहानी जैसा बताया

दूसरे पायलट का पता लगाने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ईरान सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की और अफवाह फैलाई गई कि उसे पहले ही ढूंढा जा चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने इस मिशन को किसी फिल्म की कहानी जैसा बताया और बचाव दल को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर हमला होना और दो ट्रांसपोर्ट विमानों में समस्याएं आईं जिसके कारण अमेरिकी सेना को उन्हें नष्ट करना पड़ा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि दो अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के अंदर अलग-अलग स्थानों से बचाया गया है। हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को अकेला नहीं छोड़ेंगे।” सोशल मीडिया पर किए गए दो पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इस अभियान के दौरान अमेरिका को पूरी तरह चुप रहना पड़ा ताकि मिशन खतरे में न पड़े। इस दौरान राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के शीर्ष अधिकारी लगातार पायलट की लोकेशन पर नजर रखे हुए थे।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ईरान सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की

व्हाइट हाउस और पेंटागन ने प्रारंभिक दुर्घटना के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक लड़ाकू विमान के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी, खासकर पहले पायलट के बचाव अभियान को लेकर। बाद में ट्रंप ने बताया कि ईरान में दिन के उजाले में सात घंटे तक यह अभियान चलाया गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों ही दूसरे क्रू सदस्य को खोजने लगे जिसकी लोकेशन किसी को भी पता नहीं थी।

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि सीआईए ने यह खबर फैलाई कि अमेरिकी बल पायलट को ढूंढ चुके हैं और उसे जमीन के रास्ते ईरान से बाहर ले जाया जा रहा है। इस भ्रम की स्थिति का फायदा उठाकर सीआईए को उस सैनिक की सही लोकेशन का पता चला जो एक पहाड़ी में छिपा हुआ था। इसके बाद खुफिया एजेंसी ने यह जानकारी पेंटागन और व्हाइट हाउस को दी, जहां से ट्रंप ने बचाव अभियान का आदेश दिया।

ईरान ने की थी नागरिकों से दुश्मन पायलट को खोजने की अपील

इस बीच, ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने ईरान के दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील की थी कि वे किसी भी दुश्मन पायलट को पुलिस के हवाले करें और ईनाम पाएं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लड़ाकू विमान गिरा था। ट्रंप ने कहा कि दुश्मन अमेरिकी पायलट का शिकार करने वाले थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार पायलट की लोकेशन पर नजर रख रहा था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पायलट को बचाने के लिए सही समय पर सेना को कई भारी हथियारों से लैस विमान भेजने का आदेश दिया। राष्ट्रपति ने बताया कि पायलट गंभीर रूप से घायल है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, “हम इन दोनों अभियानों को किसी अमेरिकी के हताहत हुए बिना पूरा करने में सफल रहे जिससे एक बार फिर यह साबित होता है कि हमने ईरान में व्यापक हवाई प्रभुत्व और श्रेष्ठता हासिल की है।”

ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर दी कि शनिवार को दक्षिण-पश्चिमी ईरान में हवाई हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हुए थे। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान का दावा है कि उसने अभियान में भाग लेने वाले दो अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया था। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने रविवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने दावा किया कि अमेरिकी विमान के कुछ हिस्से ईरानी बलों के हमले में गिर गए। सरकारी टीवी ने कहा कि ईरान ने बचाव अभियान में शामिल एक ट्रांसपोर्ट विमान और दो हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने कहा कि नष्ट किए गए विमान में दो C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल थे।

ईरान से 45 दिन के सीजफायर पर चल रही बात

अमेरिका मीडिया का दावा है कि अमेरिका-ईरान के बीच 45 दिन के युद्धविराम के लिए बात चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(एपी के इनपुट के साथ)