Iran-Israel-USA War: अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमज़ोर करने और वहां सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने के मकसद से चार हफ्ते पहले हमला किया था। इसके चलते पश्चिम एशिया में एक भयकंर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कब खत्म होगा, इसको लेकर अनिश्चितताएं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग मौकों पर दावा किया है कि जीत बस होने ही वाली है और अमेरिका ने अपने ज़्यादातर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। दूसरी ओर ईरान ने उन बयानों का ज़ोरदार खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि दोनों देश बातचीत में शामिल हैं। ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वह इस युद्ध में इजरायल और अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाला है।

जमीन पर सेना को उतारने की तैयारी

इस हफ़्ते की शुरुआत में Axios की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि व्हाइट हाउस और पेंटागन आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में कम से कम 10,000 अतिरिक्त लड़ाकू सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले ज़मीन पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की ख़बर दी थी, जिसमें उसने रक्षा विभाग के अधिकारियों का हवाला दिया था। Axios ने बताया कि आने वाले दिनों और हफ़्तों में मध्य पूर्व में और सैन्य ताकत को विस्तार दिया जाएगा। इसमें कई लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन और हज़ारों सैनिक शामिल हैं।

हालांकि ज़मीन पर सैनिकों की तैनाती की कोई पुष्टि नहीं हुई है लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबफ़ ने कहा है कि ईरानी सेनाएं अमेरिकी सैनिकों के ज़मीन पर उतरने का इंतज़ार कर रही हैं, ताकि वे उन पर आग बरसा सकें। सवाल ये हैं कि अगर ज़मीन पर हमला होता है, तो वह कैसे आगे बढ़ेगा? क्या ऐसी योजनाओं को अमेरिकी जनता का समर्थन मिलने की संभावना है? अंत में, यह युद्ध की स्थिति के बारे में क्या कहता है? इस पर भी मंथन होना चाहिए।

अमेरिका के सामने 4 मुख्य विकल्प

Axios ने अधिकारियों और सूत्रों का हवाला देते हुए चार ऐसे अंतिम प्रहार विकल्पों का ज़िक्र किया है, जिनमें से ट्रंप किसी एक को चुन सकते हैं।

1- खार्ग द्वीप पर हमला करना

खारग द्वीप फ़ारस की खाड़ी के अंदरूनी हिस्से में स्थित एक संकरा, 8 किलोमीटर लंबा चट्टानी भूभाग है, जो कि ईरान के तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यह ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। अमेरिका ने 13 मार्च को इस द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी लेकिन उसने तेल सुविधाओं को छोड़ दिया था। खार्ग द्वीप पर नियंत्रण पाने की कोई भी कोशिश अमेरिकी सैनिकों को सीधे तौर पर हमले की ज़द में ला सकती है।

यह कुछ ऐसा होगा जिसे करने में ट्रंप हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले अमेरिका के ‘कभी न खत्म होने वाले युद्धों’ को समाप्त करने का वादा किया था, और साथ ही उनके अपने Make America Great Again समर्थक आधार के भीतर भी इस तरह के किसी भी कदम का आम तौर पर विरोध हो सकता है। अगर सच में सेना भेजने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, तो खार्ग एक अहम एंट्री पॉइंट होगा।

होर्मुज पर खड़ी हो सकती हैं चुनौतियां

इस द्वीप पर कब्ज़ा करने से अमेरिका को ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर बढ़त मिल जाएगी और बदले में यह वहां की सरकार के लिए फंड का एक बड़ा ज़रिया बन जाएगा। अगर लड़ाई लंबी खिंचती है, तो होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों और ईंधन के गुज़रने के रास्ते को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ईरान ने असल में ब्लॉक कर रखा है।

फाइनेंशियल टाइम्स की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे हालात में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की संभावना लगभग तय हो जाएगी। खार्ग तेहरान की बची हुई मिसाइलों, ड्रोन और तोपखाने की मारक सीमा के अंदर आता है। यह हमें दूसरे विकल्प की ओर ले जाता है।

2- होर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों को रोकना

खार्ग द्वीप से जुड़े खतरों को देखते हुए अमेरिका पहले होर्मुज़ जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए वह ईरानी जहाज़ों पर रोक लगाएगा और इस्लामिक गणराज्य के आर्थिक रास्तों को काट देगा। ये रास्ते पहले से ही पश्चिमी देशों द्वारा सालों से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से काफी हद तक बंद थे। हालांकि यह भी एक पेचीदा काम है।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में एडजंक्ट प्रोफेसर जेनिफर पार्कर ने ‘द कन्वर्सेशन’ को बताया कि इसके लिए ईरान की जहाज़ों पर हमला करने की क्षमता को खत्म करना होगा। ऐसा करने के लिए उसके समुद्री तट पर मौजूद रडार सुविधाओं, कमांड और कंट्रोल ढांचे, और हथियारों के बंकरों को तबाह करना होगा। दक्षिणी ईरान में पहाड़ों का भौगोलिक फायदा होने की वजह से अमेरिका को जान-माल का मोटा नुकसान हो सकता है।

3- लारक द्वीप हमला करना

Axios ने होर्मुज स्ट्रेट के सबसे संकरे बिंदु यानी लारक द्वीप को एक रणनीतिक चौकी बताया है। यहां ईरानी बंकर हमलावर जहाज़ और रडार मौजूद हैं। ये होर्मुज स्ट्रेट में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि इनकी सुरक्षा को ईरान ने काफी मजबूत कर रखा है और पूरी किलेबंदी कर रखी है।

4- अबू मूसा के रणनीतिक द्वीप और अन्य दो छोटे द्वीप

असल में ये दो द्वीप हैं ग्रेटर टन्ब्स और लेसर टन्ब्स। लेसर टन्ब पर 1971 से ईरान का नियंत्रण है। पड़ोसी देश UAE के साथ दशकों से चले आ रहे विवाद का मुख्य केंद्र है। अभी हाल ही में ईरानी स्पीकर ग़ालिबफ़ ने X पर लिखा कि उनकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान के दुश्मन इस क्षेत्र के किसी देश के समर्थन से ईरान के किसी एक द्वीप पर कब्ज़ा करने के लिए एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। Axios के अनुसार यह संभवतः UAE और अबू मूसा के संदर्भ में कहा गया था। उन्होंने धमकी दी कि उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढाचों को बिना किसी सीमा के, लगातार हमलों का निशाना बनाया जाएगा।

इन फैसलों पर अमेरिकियों का क्या होगा रुख?

युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका को सीधे तौर पर किसी भी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है लेकिन आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसके चलते सार्वजनिक सर्वेक्षणों में ट्रंप के कामों के प्रति कम समर्थन देखने को मिला है। 2 मार्च को CNN द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया कि शुरुआती कुछ हमलों के तुरंत बाद सर्वेक्षण में शामिल लगभग 60% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप के पास स्थिति से निपटने के लिए कोई स्पष्ट योजना है। वहीं 62% लोगों ने कहा कि किसी भी और सैन्य कार्रवाई के लिए उन्हें कांग्रेस की मंज़ूरी लेनी चाहिए।

इस सर्वेक्षण में एक हज़ार से कुछ ज़्यादा लोगों की राय ली गई थी और ट्रंप के बारे में लोगों की राय पार्टी लाइनों के आधार पर बंटी हुई थी। युद्ध के चौथे हफ़्ते में एसोसिएटेड प्रेस-NORC सेंटर फ़ॉर पब्लिक अफ़ेयर्स रिसर्च के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 59% अमेरिकियों का मानना ​​है कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ज़रूरत से ज़्यादा रही है। इस बीच, 45% लोग अगले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत चिंतित हैं, जबकि लगभग 66% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका के लिए विदेश नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।

विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि ज़मीनी हमला ट्रंप के पिछले चुनावी वादों के खिलाफ होगा। इस महीने की शुरुआत में थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक एलेक्स प्लिट्सस ने लिखा कि इराक युद्ध को पीछे मुड़कर देखें, तो ट्रंप ने पारंपरिक ज़मीनी सेना की तैनाती और इराकी सेना और सरकार को भंग करने को उन कारणों के रूप में बताया है जिनके चलते अमेरिका एक महंगी बगावत में फंस गया था।

विश्लेषक ने यह भी कहा कि वह ट्रंप इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान एक विशाल देश है जिसकी भौगोलिक बनावट बहुत कठिन है और उस पर कब्ज़ा करने के लिए लाखों सैनिकों की ज़रूरत होगी। ज़मीनी सेना का कोई भी इस्तेमाल शायद विशेष अभियानों के लिए विशेष ऑपरेशन बलों तक ही सीमित रहेगा।

ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा?

सैनिकों की तैनाती की संभावना बताती है कि ट्रंप के जीत के पिछले दावे या तो सिर्फ़ दावे थे या फिर वे ईरान में सत्ता पर काबिज़ लोगों को कम आंकने का संकेत देते हैं। एक आम तर्क यह है कि ट्रंप द्वारा हाल ही में और बार-बार दुश्मनी में विराम का ज़िक्र करना और ईरान के साथ बातचीत पर ज़ोर देना इस बात का संकेत है कि वह जल्द ही इस संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं।

यह इस एहसास से पैदा हो सकता है कि ईरानी सत्ता अपने शीर्ष नेताओं को खोने के बावजूद फिर भी टिकी हुई लगती है। शायद युद्ध शुरू करते समय अमेरिका या इजरायल द्वारा इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। ज़मीनी स्तर पर विरोध के नाम पर बहुत कम हलचल देखने को मिली है, जिसके लिए ट्रंप और अन्य अमेरिकी नेताओं ने ईरानियों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी।

आर्थिक चुनौती बढ़ा रहीं चिंता

ऐसे मे एक ज़्यादा समझदारी भरी रणनीति यह होगी कि जीत की घोषणा कर दी जाए कुछ खास लक्ष्यों की ओर इशारा किया जाए, और संघर्ष को रोक दिया जाए। इसके अलावा आर्थिक मजबूरी भी है। तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई का खतरा अमेरिकी जनता पर जल्द ही असर डाल सकता है। इस हफ़्ते की शुरुआत में, AP ने रिपोर्ट दी कि S&P 500 इंडेक्स1.7% गिर गया। जनवरी के बाद से यह इसका सबसे खराब दिन था।

इसके बावजूद अब तक रणनीति अस्पष्ट ही बनी हुई है। BBC ने कहा है कि ट्रंप के मिले-जुले संदेशों से लगता है कि वह अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, संघर्ष को और तेज़ करके उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करना, या तेहरान के साथ बातचीत से कोई समझौता करने पर ज़ोर देना।

होर्मुज के बाद बाब अल-मंडेब। (इमेज सोर्स- विकिमीडिया कॉमन्स)

Israel-Iran War News: आज से एक महीने पहले (रविवार) से जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से दुनिया का ज्यादातर फोकस होर्मुज स्ट्रेट पर रहा है और इसका एक ठोस कारण भी है। यह समुद्री मार्ग ग्लोबल लिक्विड पेट्रोलियम खपत और ग्लोबल एलएनजी ट्रेड के लगभग 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। पढ़िए पूरी खबर…