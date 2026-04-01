इराक के बगदाद में एक अमेरिकी पत्रकार का मंगलवार को अपहरण कर लिया गया। इराक के गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया एक विदेशी पत्रकार का अपहरण कर लिया गया है। उसने पत्रकार के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर अपहरणकर्ताओं का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं के एक वाहन को रोका जो भागने की कोशिश करते समय पलट गया। बयान में कहा गया है कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपहरण में इस्तेमाल किए गए वाहनों में से एक को जब्त कर लिया गया है लेकिन अन्य अभी भी फरार हैं।
इराक के स्थानीय मीडिया ने पत्रकार की पहचान शेली किटल्सन के रूप में की है जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। अधिकारियों ने कहा कि पत्रकार को रिहा कराने के प्रयास जारी हैं। अमेरिकी फ्रीलांस पत्रकार शेली किटल्सन एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
होर्मुज जलडमरुमध्य बंद रहने पर भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार ट्रंप
अमेरिकी समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह होर्मुज जलडमरुमध्य मोटे तौर पर बंद रहने की सूरत में भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के अनुसार हालिया दिनों में ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा यह अनुमान लगाया है कि जलडमरुमध्य को जबरन खुलवाने के लिए एक अभियान चलाने से संघर्ष ट्रंप की निर्धारित समयसीमा, यानी चार-छह सप्ताह से आगे बढ़ जाएगा।
खबर के अनुसार ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरान की नौसेना को कमजोर करने और उसके मिसाइल भंडार को नुकसान पहुंचाने जैसे अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने के बाद मौजूदा सैन्य संघर्ष को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहिए। साथ ही तेहरान पर कूटनीतिक दबाव डालकर व्यापार के मुक्त प्रवाह को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करना चाहिए।
खबर में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर यह प्रयास विफल रहता है तो अमेरिका यूरोप और खाड़ी क्षेत्र में अपने सहयोगियों पर दबाव डालेगा कि वे जलडमरूमध्य को फिर खुलवाने के लिए आगे आएं। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति और पेंटागन प्रमुख ने हमेशा सैन्य अभियान के लिए चार से छह सप्ताह की अनुमानित समयसीमा बताई है।
ईरान युद्ध का अमेरिका पर असर, पेट्रोल के बढ़े दाम
ईरान युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़ गयी है। यह बढ़ोत्तरी साल 2022 के बाद पहली बार औसतन चार डॉलर प्रति गैलन से अधिक हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें