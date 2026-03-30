ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद समझौता कराने में मदद के लिए जल्द ही बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद समझौता कराने में मदद के लिए आगामी दिनों में वार्ता की मेजबानी करने को तैयार है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी इसमें भाग लेने पर सहमति जताई है या नहीं।

पाकिस्तान ने कहा कि वह संघर्ष को समाप्त करने के लिए वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हैं पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान का नया नेतृत्व बातचीत के लिए तैयार दिख रहा है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम उनके साथ समझौता कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है लेकिन यह भी संभव है कि समझौता न हो।” उन्होंने यह भी कहा कि नए नेता बहुत ही समझदार रहे हैं।

ईरान के मामले में कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सोमवार सुबह से अगले कुछ दिन तक होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल के 20 जहाजों को गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने रविवार रात पत्रकारों से कहा, ”मैं बस इतना कहूंगा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है लेकिन ईरान के मामले में कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि हमें उन्हें ताकत से जवाब देना पड़ता है।”

ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या ईरान ने अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 15-सूत्रीय संघर्षविराम योजना पर प्रतिक्रिया दी है तो उन्होंने कहा, ”हां, जवाब मिला है। उन्होंने अधिकांश बिंदुओं पर सहमति जताई है। वे आखिर ऐसा क्यों नहीं करेंगे?” ट्रंप ने कहा कि वे हमारी योजना पर सहमत हो रहे हैं।

ईरान ने चेतावनी दी कि वह दबाव स्वीकार नहीं करेगा

वहीं दूसरी ओर, ईरान ने चेतावनी दी कि वह दबाव स्वीकार नहीं करेगा। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़ेर ने कहा, “जब तक अमेरिकी ईरान के आत्मसमर्पण की मांग करते रहेंगे हमारा जवाब यही होगा कि हम कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।” ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने रविवार को चेतावनी दी कि अब अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों के निजी आवास को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के विभिन्न शहरों में नागरिकों के घरों को निशाना बनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।