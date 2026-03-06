मध्य-पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यह संघर्ष दशकों पुराना है जो समय-समय पर युद्ध जैसे हालात पैदा करता रहा है। हाल के दिनों में यह टकराव और ज्यादा खतरनाक हो गया है और पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान पर हमला किया जिसके बाद पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) एक नए संघर्ष में घिर गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य अमेरिका के लिए पैदा हुए सुरक्षा खतरे को खत्म करना है और ईरान के लोगों को अपने शासकों के खिलाफ खड़े होने का मौका देना है। लेकिन यूएस-इजरायल-ईरान के इन हमलों के बाद क्षेत्र के तेल उत्पादक खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई क्योंकि पूरे इलाके में संघर्ष के और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। वहीं इजरायल ने कहा कि इसके जवाब में ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं।

ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए चेतावनी दी कि वह इस कार्रवाई का बदला लेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को कहा कि इजरायल और अमेरिका को अपने इस कदम पर ‘पछताना पड़ेगा।’ लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान-इजरायल विवाद आखिर है क्या और क्यों पूरा मिडिल ईस्ट अब इस संघर्ष को झेल रहा है। चलिए समझते हैं विस्तार से…

ईरान-इजरायल विवाद की शुरुआत कब हुई?

1979 की ईरानी क्रान्ति के बाद ईरान में इस्लामिक सरकार आई। इसके बाद ईरान ने इजरायल को मान्यता देना बंद कर दिया और उसे अपना दुश्मन घोषित कर दिया।

ईरान ने फिलिस्तीनी समूहों और हिज़बुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करना शुरू किया। इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। यहीं से दोनों देशों के बीच शैडो वॉर शुरू हो गया।

शैडो वॉर और प्रॉक्सी युद्ध

पिछले 20 सालों में दोनों देशों ने सीधे युद्ध की बजाय कई अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए। इनमें साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए हमले शामिल हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान इजरायल कई बार सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर एयरस्ट्राइक करता रहा है।

ताजा हमलों से क्यों बढ़ा संकट?

हाल ही में दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों की घटनाएं तेज हो गईं। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली हितों को निशाना बनाने की धमकी दी। इन घटनाओं के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य अलर्ट बढ़ गया।

किन देशों पर पड़ रहा असर?

गौर करने वाली बात है कि यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। हिज़्बुल्लाह के चलते लेबनान, ईरान समर्थित मिलिशिया के कारण सीरिया भी इससे प्रभावित है। इसके अलावा कुवैत, कतर भी इस संघर्ष के चलते असर पड़ा है। खाड़ी देशों के इस संघर्ष से प्रभावित होने के चलते तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है।

ईरान-इजरायल तनाव: अब आगे क्या हो सकता है?

–सीमित सैन्य टकराव

मौजूदा स्थिति को देखें तो ईरान और इजरायल अभी कुछ समय तक एक-दूसरे पर हमले करते रह सकते हैं लेकिन पूरा युद्ध शुरू नहीं होगा। आम तौर पर इस तरह के टकराव में मिसाइल, ड्रोन हमले, साइबर अटैक और सीमित एयरस्ट्राइक शामिल होते हैं। दोनों देश कोशिश करते हैं कि हमला ऐसा हो जिससे मैसेज भी जाए और मामला पूर्ण युद्ध तक भी न पहुंचे।

पिछले कई सालों में दोनों देशों के बीच ऐसा ही ‘शैडो वॉर’ देखने को मिला है। इजरायल ने कई बार सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले किए जबकि ईरान ने अपने सहयोगी समूहों के जरिए जवाब देने की कोशिश की। इस तरह का संघर्ष लंबे समय तक चलता रह सकता है। लेकिन इसमें आमतौर पर बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध नहीं होता।

–क्षेत्रीय युद्ध

अगर यह संघर्ष बढ़ता है और दूसरे देश या मिलिशिया समूह इसमें खुलकर शामिल हो जाते हैं तो स्थिति पूरे मिडिल-ईस्ट के युद्ध में बदल सकती है। उदाहरण के लिए लेबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह ईरान का समर्थक है और वह पहले भी इजरायल के साथ लड़ चुका है। अगर हिज़्बुल्लाह या दूसरे ईरान समर्थित समूह सक्रिय हो जाते हैं तो कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू हो सकती है।

इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स इजरायल का प्रमुख सहयोगी है और उसके सैन्य ठिकाने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। अगर उन ठिकानों पर हमले होते हैं तो अमेरिका सीधे युद्ध में उतर सकता है। ऐसी स्थिति में तेल आपूर्ति, समुद्री रास्तों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है।

–कूटनीतिक दबाव

तीसरा रास्ता यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाकर तनाव कम कराने की कोशिश करे। आमतौर पर ऐसे मामलों में यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय देश और क्षेत्रीय शक्तियां बातचीत या मध्यस्थता की पहल करती हैं। इनका लक्ष्य होता है कि दोनों पक्ष सीज़फायर, वार्ता या समझौते के जरिए हालात को नियंत्रित करें।

अतीत में भी कई बार अंतरराष्ट्रीय दबाव से बड़े संघर्ष टले हैं। अगर प्रमुख देश और संगठन सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो सैन्य टकराव को सीमित रखा जा सकता है और धीरे-धीरे बातचीत के रास्ते से समाधान तलाशने की कोशिश की जा सकती है।

ईरान-इजरायल संघर्ष सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है बल्कि यह पूरे मध्य-पूर्व की स्थिरता और वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह तनाव बड़े युद्ध में बदलता है या कूटनीति से शांत होता है।

ईरान-इजरायल तनाव: एक सप्ताह में अब तक क्या-क्या हुआ?

पहला दिन (28 फरवरी 2026)

इजरायल और यूनाइटेड ने मिलकर तेहरान पर हमला किया और इसे ‘प्री-एम्प्टिव एक्शन’ (पहले से किया गया सैन्य कदम) बताया। इस सैन्य अभियान को ‘Operation Roaring Lion’ और ‘Operation Epic Fury’ नाम दिया गया।

इस ऑपरेशन के तहत ईरान के कई प्रमुख शहरों- तेहरान, कोम और इस्फ़हान पर हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई की मौत हो गई। इसके अलावा 200 से ज्यादा नागरिकों की भी जान चली गई।

जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल के शहरों तेल अवीव और येरुशलम पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके अलावा पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया।

ईरान के निशाने पर United States Fifth Fleet का बहरीन स्थित बेस, Al Udeid Air Base (क़तर), Ali Al Salem Air Base (कुवैत) और Al Dhafra Air Base (यूएई) भी थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों- बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड को भी हमलों में निशाना बनाया गया।

दूसरा दिन (1 मार्च 2026)

यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त सैन्य अभियान के बीच, अमेरिकी सेना ने रविवार 1 मार्च 2026 को बड़ी घोषणा की। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के मुख्यालय को नष्ट कर दिया है। यह ईरान की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम स्तंभ माना जाता है।

इसी दौरान ईरान द्वारा दागी गई एक मिसाइल इजरायल के बेत शेमेश में गिरी जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। यह जानकारी घटनास्थल पर मौजूद राहतकर्मियों ने दी।

ईरानी समाचार एजेंसी Iranian Students’ News Agency (ISNA) के मुताबिक, उत्तरी Tehran स्थित Gandhi Hospital को भी अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में निशाना बनाया गया।

खाड़ी देशों में स्थित सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर वे अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ ‘रक्षात्मक कार्रवाई’ करने के लिए तैयार हैं।

उधर ईरान में अली खामनेई की मौत के बाद सरकार ने अलीरेजा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद का प्रमुख नियुक्त किया।

तीसरा दिन (2 मार्च 2026)

संघर्ष के तीसरे दिन इजरायल ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब लेबनान के उग्रवादी संगठन हिज़्बुल्लाह ने सोमवार (2 मार्च 2026) की सुबह सीमा पार से इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं।

तीसरे दिन ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने घोषणा की कि Strait of Hormuz (होर्मुज़ स्ट्रेट) को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इस घटनाक्रम से दुनियाभर मे तेल आपूर्ति के लगभग पांचवें हिस्से को प्रभावित कर सकता है और कच्चे तेल की कीमतों को तेज़ी से बढ़ा सकता है। दुनिया का 30 प्रतिशत तेल इसी होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर निकलता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी जहाज़ इस जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश करेगा, ईरान उसे निशाना बनाएगा।

इसी बीच खाड़ी क्षेत्र में कुवैत ने बताया कि उसने ईरान के जवाबी हमलों के दौरान अपने इलाके की ओर आ रहे दुश्मन ड्रोन को मार गिराया। ये हमले अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर किए गए थे।

ईरान ने यह भी कहा कि उसने इजरायल के तेल अवीव में एक सरकारी परिसर पर मिसाइल हमला किया। इसके अलावा हाइफ़ा में सुरक्षा और सैन्य ठिकानों तथा येरुशलम के पूर्वी हिस्से में भी हमले किए गए।

चौथा दिन (3 मार्च 2026)

ईरान में 27 फरवरी 2026 से यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के हमले शुरू होने के बाद से अब तक 780 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी Iranian Red Crescent Society ने दी।

इसी बीच 4 मार्च 2026 (बुधवार) को इजरायल की सेना ने कहा कि उसने ईरान के अंदर कई लक्ष्यों पर एक साथ व्यापक हमले शुरू किए। यह कार्रवाई उस समय हुई जब इस्लामिक गणराज्य ईरान ने कुछ घंटे पहले इजरायल की ओर तीन अलग-अलग मिसाइल हमले किए थे।

मंगलवार रात 3 मार्च 2026 को इराक के एरबिल और दोहा, दुबई व अबू धाबी (यूएई) में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दुबई के अधिकारियों ने कहा कि ये विस्फोट एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा किए गए इंटरसेप्शन ऑपरेशन का नतीजा थे।

वहीं सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रियाध में स्थित United States Embassy Riyadh पर दो ड्रोन से हमला किया गया, जिससे वहां आग लग गई। इससे पहले कुवैत में स्थित United States Embassy Kuwait में भी एक घटना हुई थी जिसके बाद दूतावास ने अगले आदेश तक बंद रहने की घोषणा कर दी।

पांचवा दिन (4 मार्च 2026)

अमेरिका और इजरायल की तरफ से लगातार जारी बमबारी के बावजूद ईरान नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहा है। सरकारी टीवी के अनुसार, यह कदम अली खामनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को तय करने के लिए उठाया जा रहा है।

इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान नया सर्वोच्च नेता चुनता है तो इजरायल उसे भी निशाना बनाकर मार सकता है।

संघर्ष के पांचवें दिन इजरायल ने ईरान और लेबनान में फिर से हवाई हमले किए। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ताज़ा बमबारी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना खियाम कस्बे में भी घुस गई जहां वह ईरान समर्थित संगठन हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान चला रही है।

इजरायली सेना ने कहा कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि इजरायल ईरान के कई मिसाइल लॉन्च साइट्स को लगातार निशाना बना रहा है।

इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स की एक पनडुब्बी ने भारतीय महासागर में श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत पर हमला किया जिसके बाद वह डूब गया। इस टॉरपीडो हमले में कम से कम 83 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने वॉशिंगटन डी.सी. में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हमले की पुष्टि की।

इस बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि नागरिकों के लिए तेहरान में आयोजित होने वाला अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने का सार्वजनिक समारोह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

छठा दिन (5 मार्च 2026)

पश्चिम एशिया में जारी हवाई हमलों का सिलसिला लगातार छठे दिन गुरुवार (5 मार्च 2026) भी जारी रहा। इससे एक दिन पहले अमेरिका की एक पनडुब्बी ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया था। इसके बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि वह पूरे क्षेत्र में सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।

गुरुवार सुबह ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं और इजरायल ने इसकी पुष्टि की। यह हमला उस समय हुआ जब इजरायली सेना ने लेबनान में नई सैन्य कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की थी और हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में निशाना बनाया था।

इसी बीच ईरान का एक दूसरा युद्धपोत गुरुवार को श्री लंका के समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। यह घटना उस हमले के एक दिन बाद हुई जब अमेरिकी पनडुब्बी ने एक अन्य ईरानी फ्रिगेट को श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास डुबो दिया जिसमें कम से कम 87 नाविकों की मौत हो गई थी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस जहाज पर 100 से ज्यादा क्रू सदस्य सवार हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसका भी वही हाल न हो जो बुधवार को श्रीलंका के तट के पास डूबे उसके दूसरे जहाज का हुआ था।

इस बीच नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री ने पूर्व अमेरिकी सेना के कर्नल Douglas Macgregor के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारत के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है।