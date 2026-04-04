ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब बहुत खतरनाक हो गया है। ईरान ने इराक को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरान की सेना ने एक बयान में कहा कि इराक को होर्मुज में जहाजरानी प्रतिबंधों से छूट दी गई है। बता दें कि इसके कारण हफ्तों से वैश्विक ऊर्जा फ्लो बाधित है। ईरान न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि ट्रंप की धमकी बेबस, घबराहट भरी, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान ने चेतावनी दी कि इस संदेश का सीधा सा मतलब यह है कि देश के द्वार बंद कर दिए जाएंगे।”

कुवैत पर ईरान का बड़ा हमला

ईरान ने कुवैत के दो बड़े बिजली और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया है। इस आपराधिक हमले में प्लांट के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है और बिजली पैदा करने वाली दो मुख्य यूनिट्स पूरी तरह ठप हो गई हैं। हालांकि, इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है लेकिन इससे पहले भी कुवैत के तेल क्षेत्रों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जा चुका है।

Live Updates

US Israel Iran War LIVE Updates: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ...