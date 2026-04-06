USA-Israel-Iran War News LIVE Updates: ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध को एक महीने से अधिक हो चुके हैं। इस बीच ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान की अनुमति से 15 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं। फ़ार्स के अनुसार इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से समुद्री यातायात अभी भी ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में 90 प्रतिशत कम है।

ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा दागे गए अपने ही सैन्य विमानों और कर्मियों पर अमेरिका को बमबारी करनी पड़ी ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्मिंदगी और अपनी सेना की खोखली छवि को बचाया जा सके। प्रवक्ता ने आगे कहा कि कई अमेरिकी सैन्य विमान एक दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस गए थे, लेकिन ईरानी लड़ाकू विमानों और वायु रक्षा प्रणालियों ने विमान पर हमला किया और उन्हें इस्फ़हान के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया।

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