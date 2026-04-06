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USA-Israel-Iran War News LIVE Updates: ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध को एक महीने से अधिक हो चुके हैं। इस बीच ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान की अनुमति से 15 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं। फ़ार्स के अनुसार इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से समुद्री यातायात अभी भी ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में 90 प्रतिशत कम है।

ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा दागे गए अपने ही सैन्य विमानों और कर्मियों पर अमेरिका को बमबारी करनी पड़ी ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्मिंदगी और अपनी सेना की खोखली छवि को बचाया जा सके। प्रवक्ता ने आगे कहा कि कई अमेरिकी सैन्य विमान एक दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस गए थे, लेकिन ईरानी लड़ाकू विमानों और वायु रक्षा प्रणालियों ने विमान पर हमला किया और उन्हें इस्फ़हान के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया।

Live Updates
10:20 (IST) 6 Apr 2026

USA-Israel-Iran War LIVE: संयुक्त अरब अमीरात में हमले पर पाक का बयान

पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के खोर फक्कन बंदरगाह पर हुई घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हमले में पाकिस्तानी नागरिकों सहित कई नागरिक घायल हो गए। एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावित नागरिकों को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के संपर्क में है।

10:11 (IST) 6 Apr 2026

USA-Israel-Iran War LIVE: रिहायशी इलाके पर इजरायली हमले में 13 की मौत

फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार तेहरान के दक्षिण-पूर्व में स्थित रिहायशी इलाके पर इजरायली हमले में करीब 13 लोग मारे गए।

09:21 (IST) 6 Apr 2026

USA-Israel-Iran War LIVE: कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं

मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें 1.86 प्रतिशत बढ़कर 113.62 डॉलर प्रति बैरल हो गई। वहीं ब्रेंट क्रूड भी 1.16 प्रतिशत बढ़कर 110.30 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

08:44 (IST) 6 Apr 2026

USA-Israel-Iran War LIVE: कुवैत में हमले

कुवैती सेना के जनरल स्टाफ ने कहा है कि हवाई रक्षा प्रणालियां मिसाइल-ड्रोन हमलों को रोक रही हैं।

08:36 (IST) 6 Apr 2026

USA-Israel-Iran War LIVE: बेरूत में इजरायली हमले में 8 की मौत

अल जज़ीरा अरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेरूत के जनाह और ऐन सादेह पर हुए इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है और घायलों की संख्या 55 हो गई है।

08:35 (IST) 6 Apr 2026
USA-Israel-Iran War LIVE: अमेरिका ने अपने ही विमान पर हमला किया- ईरान

ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा दागे गए अपने ही सैन्य विमानों और कर्मियों पर अमेरिका को बमबारी करनी पड़ी ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्मिंदगी और अपनी सेना की खोखली छवि को बचाया जा सके। प्रवक्ता ने आगे कहा कि कई अमेरिकी सैन्य विमान एक दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस गए थे, लेकिन ईरानी लड़ाकू विमानों और वायु रक्षा प्रणालियों ने विमान पर हमला किया और उन्हें इस्फ़हान के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया।

08:26 (IST) 6 Apr 2026

USA-Israel-Iran War LIVE: पिछले 24 घंटों में होर्मुज से गुजरे 15 जहाज

ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान की अनुमति से 15 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं। फ़ार्स के अनुसार इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से समुद्री यातायात अभी भी ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में 90 प्रतिशत कम है।