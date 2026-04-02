ईरान के साथ युद्ध के बीच नाटो प्रमुख ट्रंप से करेंगे मुलाकात

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान से 1,200 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह निकासी आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते की जा रही है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर प्रयासों का समन्वय कर रही है। जायसवाल के अनुसार, "लगभग 1200 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है, जिनमें से 845 छात्र हैं।" उन्होंने आगे कहा, "996 आर्मेनिया और 204 अजरबैजान पहुंचे हैं, जहां से विदेश मंत्रालय उनकी सहायता कर रहा है।"

प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में भारतीय दूतावासों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत वापस लाए जाने से पहले पारगमन में निकाले गए लोगों की सहायता के लिए व्यवस्था की गई है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बारे में बात करते हुए जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री इस समय विश्व भर के विभिन्न देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में, 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की। दोनों नेताओं ने निर्बाध नौवहन और समुद्री मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने पर भी चर्चा की।"

इस बीच, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच पश्चिम एशिया क्षेत्र से 6 लाख से अधिक यात्री भारत लौट चुके हैं।