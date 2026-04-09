US-Israel-Iran War Ceasefire News LIVE: लेबनान में उग्रवादी समूह हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के हवाई हमलों के बाद ईरान ने बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को एक बार फिर बंद कर दिया। इस बीच, अमेरिका ने ईरान से वैश्विक तेल परिवहन के लिए अहम इस जलमार्ग को तत्काल फिर से खोलने की मांग की। लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई से यह संदेह पैदा हो गया है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हुआ युद्ध-विराम समझौता बरकरार रह पाएगा या नहीं। ईरान और अमेरिका ने बुधवार सुबह दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति जताई थी। इस मुद्दे पर पहली बातचीत इस्लामाबाद में होने की उम्मीद है। वहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैकों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन से बात की है और दोनों नेताओं से कहा है कि युद्धविराम समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं, ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम समझौते की तीन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि अमेरिका के साथ युद्धविराम और बातचीत अनुचित है।
USA-Israel-Iran War Ceasefire: ईरान ने अमेरिका पर लगाया युद्धविराम समझौते की तीन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप
ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम समझौते की तीन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध-विराम और बातचीत अनुचित है।
USA-Israel-Iran War Ceasefire: शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद में दो दिन की छुट्टी
पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता से पहले राजधानी में दो दिन की छुट्टी की घोषणा की। उपायुक्त इरफान नवाज मेमन ने बताया कि इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने 9 और 10 अप्रैल को राजधानी में अवकाश घोषित किया है।
USA-Israel-Iran War Ceasefire: युद्ध-विराम युद्ध का अंत नहीं- नेतन्याहू
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में दो हफ्ते का युद्ध-विराम युद्ध का अंत नहीं है बल्कि एक पड़ाव है। उन्होंने ईरान से संवर्द्धित यूरेनियम को हटाने सहित सभी युद्ध उद्देश्यों को हासिल करने का संकल्प लिया।