Iran-Israel, USA War: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तबाही मचाने की धमकी दी है, जिसकी डेडलाइन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। इससे पहले तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने लोगों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। इसमें ईरान में मौजूद भारतीयों से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वे अगले 48 घंटों तक के लिए अपने घर से बाहर न निकलें।

दरअसल, ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिको को सलाह दी है कि वे जहां हैं, वहीं रहें। भारतीय दूतावास ने कहा कि जो भारतीय नागरिक ईरान में जहां भी मौजूद हैं, वे अगले 48 घंटों तक उसी स्थान पर सुरक्षित रहने का प्रयास करें। अनावश्यक यात्रा या मूवमेंट से पूरी तरह बचें।

‘पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक इंस्टालेशंस से दूर रहे’

भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय लोग ईरान में किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, पावर प्‍लांट, मिलिट्री ठिकानों या सरकारी इमारतों के पास न जाएं। यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इन ठिकानों को निशाना बनाने की बात कर चुके हैं। इसीलिए ये सभी सबसे खतरनाक टारगेट्स हो सकते हैं।