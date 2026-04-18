Iran Firing on Ships: इजरायल-लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा के चलते होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह खोलने का दावा करने वाले ईरान ने अमेरिका की वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए फिर से होर्मुज के बंद होने का ऐलान किया। इसके बाद ईरान की IRGC की बोटगन ने शनिवार को दो जहाजों को निशाना बनाकर फायरिंग की। जिसके बाद भारतीय जहाजों ने जलमार्ग बदल लिया।

IRGC द्वारा फायरिंग का दावा समुद्री सुरक्षा और शिपिंग से जुड़े सूत्रों ने किया। उन्होंने बताया कि शनिवार को जब ये जहाज होर्मुज को पार कर रहे थे, इस दौरान उन पर फायरिंग की गई। अहम बात यह है कि इस मामले में भी ईरानी नौसेना ने कोई बयान जारी नहीं किया है।

IRGC ने कही पहले जैसी स्थिति की बात

IRGC के संयुक्त सैन्य कमान ने एक बयान जारी कर दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल अब “पहले जैसी हालत” में लौट आया है। ईरान के आईआरआईबी ब्रॉडकास्टर के हवाले से दिए गए एक बयान में, आईआरजीसी कमांड ने यूएस पर आरोप लगाया कि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलमार्ग अब आर्म्ड फोर्सेज के सख्त प्रबंधन और नियंत्रण में है।

इससे पहले ईरान ने कहा था कि वह इस मार्ग को खोल रहा है लेकिन अमेरिका के रवैए को देखते हुए उसने अपना फैसला बदल दिया था। जहाजों पर फायरिंग की ये घटनाएं क़ेशम और लारक द्वीपों के बीच के जलक्षेत्र में हुईं। रॉयटर्स के अनुसार जहाज़ों ने अपना मार्ग पूरा किए बिना ही वापस लौटना शुरू कर दिया।

टैंकर और चालक दल सुरक्षित

ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने एक बयान में कहा कि टैंकर के कप्तान ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की दो तोपें उसके पास आईं और बिना किसी रेडियो चेतावनी के, तोपों ने टैंकर पर गोलीबारी कीओमान से 37 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में गनबोटों ने टैंकर पर हमला किया। हालांकि, टैंकर और चालक दल सुरक्षित हैं, और अधिकारियों द्वारा घटना की जांच की जा रही है।

ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ये फैसला लिया है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पहले जैसा हो गया है। उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज से आवागमन ब्लॉक करना जारी रखेगा। पढ़िए पूरी खबर…