ईरान ने दो भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये दोनों टैंकर एलपीजी गैस लेकर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। अमेरिका और इजरायल द्वारा हमले शुरू करने और ईरान की जवाबी कार्रवाई के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं।

भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ANI से कहा था कि तनाव के बाद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं किया है हालांकि, मौजूदा हालात के कारण जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजर पा रहे हैं।

इलाही ने कहा था कि ईरान कभी नहीं चाहता था कि यह बंद या ब्लॉक हो और कुछ जहाज अभी भी गुजर रहे हैं।

Iran has ‌allowed two Indian-flagged liquefied petroleum gas (LPG) carriers to ​sail through the ​Strait of Hormuz, four ⁠sources with direct ​knowledge of the matter said: Reuters pic.twitter.com/8wAvHOK05b — ANI (@ANI) March 13, 2026

भारतीय ध्वज वाले 28 जहाजों में से एक रवाना

दूसरी ओर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे भारतीय झंडे वाले 28 जहाजों में से एक जहाज सुरक्षित रवाना हो गया है। शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि ओमान से अफ्रीका के लिए गैसोलीन ले जा रहा भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर ‘जग प्रकाश’ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूर्व से रवाना हो गया है।

राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि भारतीय झंडे वाले कुल 28 जहाज फंसे हुए थे, जिनमें से 24 स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में और चार पूर्व में फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि पूर्वी तट पर मौजूद चार जहाजों में से एक ‘जग प्रकाश’ रवाना हो चुका है और यह जहाज अफ्रीका के लिए ईंधन ले जा रहा है।

जहाज ट्रैकिंग वेबसाइटों के अनुसार, जहाज ओमान के सोहार बंदरगाह से गैसोलीन भर रहा था और तंजानिया के तंगा की ओर जा रहा था। इसके 21 मार्च को तंगा पहुंचने की उम्मीद है।

सिन्हा ने बताया, “तीन जहाज पूर्वी तट पर फंसे हुए हैं, जिनपर 76 नाविक सवार हैं।”

