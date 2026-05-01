ईरान में 21 साल के कराटे खिलाड़ी सासन आजादवर को सार्वजनिक रूप से को फांसी दे गई। ईरान की न्यायपालिका ने गुरुवार को कहा कि उसने आजादवर को फांसी दे दी है, जिसे जनवरी में हुए प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। न्यायपालिका ने आरोप लगाया कि उसने पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाकर दुश्मन की मदद की। साथ ही मुल्क के लोगों को आपस में लड़ने और हिंसा के लिए उकसाया।
न्यायपालिका के अनुसार आजादवर ने राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाने की मंशा से गतिविधियां की और दूसरे लोगों को अशांति और दंगों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ईरानी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार आजादवर को जनवरी में हिरासत में लिया गया था। उसे मध्य ईरान की दास्तगर्द जेल में रखा गया था। वह इस्फहान में प्रांतीय स्तर की कराटे प्रतियोगिताओं का विजेता रह चुका था।
हालांकि, इस घटना की नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ईरान (NCRI) ने कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन का अध्यक्ष मरियम रजावी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना को अमानवीय और धार्मिक तानाशाही बताया है। उन्होंने लिखा, “ईरान के अमानवीय धर्मतांत्रिक शासन ने 21 वर्षीय साहसी प्रदर्शनकारी सासन आजादवर को फांसी दे दी। वह एक कराटे चैंपियन थे और इस्फहान के निवासी थे। उन्हें जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था।”
उन्होंने लिखा, “युवाओं के लगातार खून-खराबे और फांसी की सजा इस धार्मिक तानाशाही की हताशा और जनता के गुस्से के डर को उजागर करती है। साथ ही यह देशव्यापी विद्रोह को रोकने की उसकी नाकाम कोशिश को भी दर्शाती है। लेकिन न तो ये क्रूर फांसियां और न ही पूरे ईरान में हो रही व्यापक गिरफ्तारियां इस शासन को बचा पाएंगी। इसके बजाय, ये कदम विद्रोही युवाओं के संकल्प को और मजबूत करते हैं कि वे इस शासन को उखाड़ फेंकें।”
रजावी ने कहा, “मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों से अपील करता/करती हूं कि वे इस शासन द्वारा रोज़ाना किए जा रहे फांसी और नरसंहार के सिलसिले को रोकने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाएं। इस धर्मतांत्रिक शासन के नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के 47 वर्षों के लिए न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।”
बता दें कि NCRI एक ईरानी राजनीतिक संगठन है, जिसका मुख्यालय फ्रांस और अल्बानिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में मसूद रजावी और अब्दुलहसन बनीसद्र ने की थी, और वर्तमान में इसका नेतृत्व मरियम रजावी कर रही हैं। यह ईरान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले राजनीतिक गठबंधनों में से एक माना जाता है।
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