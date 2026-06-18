ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने वाले जहाजों से टोल लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन की बातचीत के बाद भी होर्मुज टोल-फ्री रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने होर्मुज को युद्ध से पहले के हालात में लौटने से इनकार कर दिया है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बगेर गलिबफ ने सरकारी मीडिया को बताया कि टोल MoU के तहत तय 60 दिन की बातचीत के बाद लागू होगी।

गुरुवार को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन द्वारा 14 पॉइंट MoU पर डिजिटली साइन किए जाने के बाद मोहम्मद बगेर गलिबफ ने कहा, “होर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले के हालात में नहीं लौटेगा। ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर संप्रभुता का अधिकार है और बेशक हमें सेवाओं के लिए फीस मिलेगी।”

ट्रंप ने किया था दावा

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ईरानी होर्मुज पर टोल नहीं लगाएंगे। हाल ही में G7 में MoU साइन होने से एक दिन पहले ट्रंप ने दोहराया कि होर्मुज को टोल-फ्री खोला जाएगा, जिसमें 60 दिन का समय भी शामिल है।

MoU को ईरान ने बताया ‘अमेरिकी नाकामी का रिकॉर्ड’

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बगेर गलिबफ ने MoU को ‘अमेरिकी नाकामी का रिकॉर्ड’ बताया और कहा कि अमेरिका ने हमारे लिए होर्मुज स्ट्रेट की क्षमता को हकीकत बना दिया है। डील साइन होने के बाद से कुछ जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। गुरुवार को रॉयटर्स को मिले शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक डील के कुछ घंटों बाद सऊदी झंडे वाले तीन सुपरटैंकर स्ट्रेट से गुज़रे, जिनमें छह मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। रॉयटर्स के एनालिसिस के मुताबिक इस हफ़्ते स्ट्रेट से ये सबसे बड़ी रवानगी थी।

दूसरे टैंकरों ने पब्लिक शिप ट्रैकिंग पर स्ट्रेट से गुज़रते हुए अपनी जगह दिखाई, जबकि वे कई हफ़्तों से पानी के रास्ते से गुज़रते समय अपनी यात्रा को छिपा रहे थे।होर्मुज़ के ज़रिए ट्रैफ़िक फिर से शुरू होने से ग्लोबल तेल की कीमतों में भी गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे वेस्ट एशियन क्रूड ऑयल के ग्लोबल मार्केट में आने के रास्ते खुल सकते हैं।

केप्लर के एनालिस्ट मुयू ज़ू ने 17 जून के एक नोट में कहा, “होर्मुज़ स्ट्रेट के फिर से खुलने से फ़ारस की खाड़ी से लगभग 93 मिलियन बैरल फंसे हुए नॉन-ईरानी बैरल निकल सकते हैं, जबकि प्रोड्यूसर कम दिखने वाले चैनलों से कार्गो सप्लाई करते रहने की उम्मीद है।” केप्लर ने कहा कि अमेरिका के ईरानी क्रूड पर अपनी रोक हटाने से चाबहार के पश्चिम में टैंकरों पर फंसे लगभग 72 मिलियन बैरल और जुड़ सकते हैं, और अगर अमेरिका बड़े पैमाने पर पाबंदियों में राहत देता है तो वॉल्यूम और बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि खाड़ी में अभी 54 सुपरटैंकरों में क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है, जिनमें लगभग 87 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल है।

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अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के खिलाफ करीब तीन महीने पहले सैन्य अभियान शुरू किया था। अब दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ अहम सैन्य उपलब्धियों का दावा कर सकते हैं। पढ़ें ट्रंप ने जंग से क्या खोया, क्या पाया