ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़े करीब 300 मिलियन डॉलर (लगभग 2500 करोड़ रुपये) के एक महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है। जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी माना जाता था। इससे भविष्य में होने वाले हमलों से निपटने की क्षेत्र की क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

RTX Corporation का AN/TPY-2 रडार, जिसे THAAD Missile Defense System में इस्तेमाल किया जाता है, जॉर्डन के Muwaffaq Salti Air Base पर तैनात था। CNN ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर पहले ही बताया था कि युद्ध के शुरुआती दिनों में यह रडार और उससे जुड़ा उपकरण नष्ट हो गया था। बाद में एक अमेरिकी अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की।

थिंक टैंक Foundation for Defense of Democracies के आंकड़ों के अनुसार, जॉर्डन में ईरान की ओर से दो हमले किए गए – पहला 28 फरवरी को और दूसरा 3 मार्च को। हालांकि इन दोनों हमलों को रोक दिया गया था।

फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सेंटर ऑन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर के उप निदेशक Ryan Brobst का कहना है कि अगर ईरान सच में THAAD रडार को नष्ट करने में सफल हुआ है, तो यह ईरान के अब तक के सबसे सफल हमलों में से एक माना जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के पास अन्य रडार सिस्टम भी हैं, जो हवाई और मिसाइल सुरक्षा देना जारी रख सकते हैं। इसलिए एक रडार के नष्ट होने से पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी।

अमेरिका की Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) प्रणाली को इस तरह बनाया गया है कि वह वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर ही बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दे। इसलिए यह कम दूरी की Patriot Missile System बैटरी की तुलना में ज्यादा खतरनाक मिसाइलों से निपट सकती है।

लेकिन AN/TPY-2 Radar के बंद या नष्ट हो जाने के बाद मिसाइलों को रोकने की जिम्मेदारी ज्यादातर पैट्रियट सिस्टम पर आ जाएगी। समस्या यह है कि पैट्रियट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली PAC-3 Missile पहले से ही कम संख्या में उपलब्ध हैं।

दुनिया में अमेरिका के पास कुल आठ THAAD सिस्टम हैं, जो South Korea और Guam जैसे क्षेत्रों में भी तैनात हैं। Center for Strategic and International Studies के अनुसार, एक THAAD बैटरी की कीमत लगभग 1 अरब डॉलर होती है, जिसमें सिर्फ रडार की कीमत ही करीब 300 मिलियन डॉलर होती है।

मिसाइल रक्षा विशेषज्ञ Tom Karako का कहना है कि ये बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन हैं, इसलिए इनका नुकसान अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना के पास अभी सिर्फ आठ बैटरियां हैं, जबकि योजना के अनुसार नौ बैटरियां होनी चाहिए थीं। इसलिए TPY-2 रडार का कोई अतिरिक्त भंडार भी उपलब्ध नहीं है।

एक THAAD बैटरी में 90 सैनिक, छह ट्रक-माउंटेड लॉन्चर और 48 इंटरसेप्टर मिसाइलें (प्रत्येक लॉन्चर में 8), एक TPY-2 रडार, साथ ही एक सामरिक फायर कंट्रोल और संचार इकाई शामिल होती है। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 13 मिलियन डॉलर है।

यूरोप स्थित पैसिफिक फोरम अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ फेलो विलियम अल्बर्क ने कहा, “यदि आप एकीकृत हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणाली चाहते हैं, तो यह उन चीजों में से एक है जिन्हें आप युद्ध क्षेत्र में लगाएंगे।”

युद्ध के शुरुआती दौर में कतर में स्थित एक AN/FPS-132 रडार- जो मोबाइल THAAD प्रणाली के विपरीत एक स्थिर प्रणाली है, एक ईरानी हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, यह जानकारी कैलिफोर्निया के मोंटेरे में स्थित जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉनप्रोलिफरेशन स्टडीज के शोध से मिली है।

वह प्रणाली एक प्रारंभिक चेतावनी रडार है, जिसे अत्यधिक दूरी पर खतरों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसमें उन पर हथियार दागने के लिए आवश्यक सटीकता नहीं है।

खाड़ी क्षेत्र में वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाबी हमलों से दबाव में हैं और कई बार तो पूरी तरह से विफल भी हो गई हैं। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि THAAD और PAC-3 जैसे उन्नत अवरोधक मिसाइलों का भंडार जल्द ही खतरनाक रूप से कम हो जाएगा। शुक्रवार को लॉकहीड और आरटीएक्स सहित रक्षा ठेकेदार व्हाइट हाउस में मिले, क्योंकि पेंटागन हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रयासरत है।

