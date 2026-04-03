ईरान युद्ध के बीच कई विरोधाभाषी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच नाम न छापने की शर्त पर एपी से बात करने वाले एक अमेरिकी और एक इजराइली अधिकारी के अनुसार, ईरान में एक अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक दल के एक सदस्य को बचा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह बचाव कार्य हुआ। इजरायल इस अभियान में सहयोग कर रहा है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन उन्होंने आगे कोई विवरण नहीं दिया। इससे पहले, ईरान के कोहगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत के गवर्नर ने कहा था कि चालक दल को पकड़ने या मारने वाले को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। रॉयटर्स ने अर्ध-सरकारी ईरानी समाचार एजेंसी आईएसएनए के हवाले से यह जानकारी दी। बाद में दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी विमान की तलाश कर रहे एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर भी एक मिसाइल से हमला हुआ।

इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि उसने एक अमेरिकी विमान F-15E को मार गिराया है। वहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को ईरान के ऊपर मार गिराया गया और चालक दल की तलाश जारी है। यह 28 फरवरी को अमेरिका द्वारा ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के बाद से इस तरह की पहली ज्ञात घटना है। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी ने आगे कोई जानकारी नहीं दी।

ईरानी मीडिया के मुताबिक, मध्य ईरान के ऊपर अमेरिकी स्टील्थ जेट पर हमले के बाद पायलट ने इजेक्ट कर दिया। पायलट के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट्स आईं, कुछ में उसके बचने की बात कही गई, जबकि अन्य में कहा गया कि हमले के कारण उसके बचने की संभावना कम थी। एक स्थानीय ईरानी टेलीविजन चैनल ने तो यहां तक कह दिया कि नागरिकों को “दुश्मन पायलट को जिंदा पकड़ना चाहिए” और इसके लिए “कीमती इनाम” की पेशकश की गई है।

ईरान की अर्ध-सरकारी तसनीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों और एक C-130 हरक्यूलिस विमान की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, “ईरान के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट दल की खोज और बचाव अभियान चल रहा था। युद्ध की शुरुआत के बाद से देश के भीतर किसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की यह पहली ज्ञात घटना है।”

यह घटना ईरान के उन व्यापक दावों से जुड़ी है जिनमें कहा गया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने दूसरे F-35 लाइटनिंग विमान को मार गिराया था। ईरानी सेना के बयानों से इस बात पर संदेह पैदा होता है कि क्या पायलट इजेक्ट कर सकता था।

अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान F-35, वर्तमान में सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। किसी भी पुष्ट नुकसान, विशेष रूप से पायलट के पकड़े जाने के साथ से स्थिति में काफी वृद्धि होगी।

ये दावे ऐसे समय में सामने आए हैं जब संघर्ष और आगे बढ़ चुका है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हमले किए हैं, जिनमें कुवैत में ऊर्जा अवसंरचना पर हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास व्यवधान शामिल हैं, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग है।

इसी बीच, अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अंदर हमले जारी रखे। जिनमें तेहरान और इस्फ़हान के आसपास हमले होने की खबरें आईं। बढ़ते टकराव ने तेल की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है और व्यापक आर्थिक नतीजों की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। हिंसा के बीच, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष मौजूदा गतिरोध को तोड़ने के बजाय और अधिक जानमाल के नुकसान का कारण बनेगा।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को उनके पद से हटा दिया है। पाम बोंडी लंबे वक्त से ट्रंप की सहयोगी और उनके प्रशासन की तेजतर्रार समर्थक रही हैं। वह अमेरिका की टॉप लॉ एन्फ़ोर्समेंट अधिकारी के पद पर थीं। पढ़ें पूरी खबर।