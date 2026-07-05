ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान एक कवि ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार डालने का आह्वान किया। कवि मोहम्मद रसूली ने भीड़ से ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ और ‘इजरायल मुर्दाबाद’ के नारे भी लगवाए।

मोहम्मद रसूली ने रविवार को तेहरान में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप का जिक्र किया और पूछा, ”दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति अब तक जिंदा क्यों है?” इस पर लोगों ने उनका समर्थन किया।

रसूली ने यह भी कहा कि ”अब इस दुनिया में ट्रंप के लिए कोई जगह नहीं है,” इस बात पर भी भीड़ ने उनका समर्थन किया।

Performer at funeral for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei calls for death of US President Donald Trump. pic.twitter.com/pSTarSRnwd — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 5, 2026

काले कपड़े पहनकर आए लोग

रविवार को अंतिम संस्कार में कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए। लोगों ने काले कपड़े पहने थे और वे खामेनेई के सम्मान में बैनर और झंडे लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे। अयातुल्लाह अली खामेनेई 28 फरवरी को हुए हवाई हमले में मारे गए थे। वह 86 साल के थे। अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध के कारण खामेनेई के अंतिम संस्कार में देरी हुई।

अंतिम संस्कार के दौरान जुटे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप एवं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मार डालने की मांग वाले पोस्टर भी लहराए गए और दीवारों पर इससे जुड़े नारे भी लिखे गए।

97 साल के शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह जाफर सोभानी ने तेहरान के ‘ग्रैंड मुसल्ला’ में खामेनेई और उनके मारे गए परिजनों के लिए दुआ पढ़ी। इस मौके पर खामेनेई के बेटे मसूद, मेसम और मुस्तफा के अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल अहमद वाहिदी मौजूद थे।

नहीं दिखे मोजतबा खामेनेई

ईरान के नए सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बेटे अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। खबरों के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल के हमले में घायल होने के बाद से मोजतबा खामेनेई छिपे हुए हैं। इजरायल उन्हें मार डालने की धमकी दे चुका है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि वह दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ़ ‘एक शॉट’ में बची हुई ईरानी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।