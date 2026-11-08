ईरान के साथ इजरायल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बात इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने रविवार को कहा है। उन्होंने ईरान के लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को चेतावनी भी दी है कि अगर जंग फिर से शुरू होता है तो वे गोलीबारी से बचें।

इजराइल कात्ज 1956 में मिस्र पर हुए हमले में मारे गए इजरायली जवानों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

‘ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है’

रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने फिर से आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पिछले साल से अब तक ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने भारी बमबारी अभियानों में दो बार हमले हो चुके हैं। हालांकि ईरान ने इस दावे का खंडन किया है।

इजराइल कात्ज ने कहा, “ईरान के संबंध में अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की अपनी कोशिशों को फिर से तेज करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह अन्य गंभीर प्रयास भी जारी रखे हुए हैं, जिसने इजरायल के लिए असल में खतरा पैदा हो गया है।”

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने में जुटे हुए हैं, उन्होंने हाल के हफ्तों में ईरान पर नए हमले करने की कई बार धमकी दी है।

हालांकि यह साफ नहीं है कि उन्हें अपनी करीबी सहयोगी देश अमेरिका का समर्थन हासिल है या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को हुए चुनावों में वोटरों की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा था, इसका एक कारण ईरान युद्ध भी था।

ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश थी

इजरायल के चैनल 12 ने शुक्रवार को रिपोर्ट में बताया कि नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद ने 27 अक्टूबर को इजरायल में होने वाले चुनावों से ठीक पहले ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका को इसका पता चल गया और उसने इसे रोक दिया।

7 अक्टूबर 2023 को गाजा के फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास द्वारा इजरायल पर किए गए अभूतपूर्व हमले के बाद से, नेतन्याहू ने कई देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। हमास को ईरान का समर्थन हासिल है।

हिजबुल्लाह को दी नसीहत

इजरायल ने गाजा को तबाह कर दिया है और लेबनान में घुसपैठ की है, क्योंकि ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले किए थे। इसके अलावा, 2024 में लंबे समय तक सत्ता में रहे सीरियाई नेता बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद, इजरायल ने पुरानी सीजफायर लाइन को क्रास करके अपने पुराने दुश्मन देश सीरिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया है।

रक्षा मंत्री कात्ज ने कहा, “हम गाजा, लेबनान और सीरिया के सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेंगे और अगर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, ईरान के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करने का फैसला करता है, तो उसे बहुत करारा जवाब मिलेगा।”

इजरायल में हुए 27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू को हार का सामना करना पड़ा और उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिली है।

आइसेनकोट ने इजरायल की सेना को चेतावनी दी

आइसेनकोट ने इजरायल की सेना को चेतावनी दी है कि नेतन्याहू के पास कोई जनादेश (मैन्डेट) नहीं है, इसलिए सेना को उनकी “राजनीतिक जरूरतों” के लिए युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। हालांकि, पूर्व सेना प्रमुख ने अब तक नेतन्याहू के युद्ध संबंधी फैसलों का काफी हद तक समर्थन ही किया है।

इजराइल कात्ज ने कहा, “हम बहस कर सकते हैं और हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, तो हमें अपने मतभेदों से ऊपर उठना आना चाहिए।”

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इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। गादी आइजनकोट के पास अब नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए 28 दिन होंगे। जिसमें 14 दिन का संभावित विस्तार भी शामिल है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें