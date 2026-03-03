शनिवार को इजरायल और यूएस द्वारा ईरान पर टारगेटेड अटैक के बाद से इन देशों के बीच युद्ध जारी है। सोमवार को वेस्ट एशिया में मिसाइलें उड़ती रहीं, क्योंकि US और इजरायल ने ईरान पर बमबारी की और उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस इलाके में मौजूद US मिलिट्री बेस को निशाना बनाया।

बहरीन, कुवैत, कतर, UAE सभी पर इसका असर पड़ा है, जिससे इन देशों में व्याप्त शांति खत्म हो गई है। यह देश फिलहाल शांत माहौल के लिए दूसरे खाड़ी देशों अलग-थलग थे और दुनिया भर के बाहर से आए लोगों के लिए पसंदीदा जगह के तौर पर उभर रहे थे। ईरान ने इजरायल, कुवैत, कतर, जॉर्डन, बहरीन और UAE पर हमले किए हैं। कई इलाकों में, मलबा और चोटें हमलों की वजह से नहीं बल्कि उन्हें नाकाम करने वाले इंटरसेप्टर की वजह से हुई हैं।

कुछ बड़े हमलों इस प्रकार हैं –

US नेवी का 5वां फ्लीट हेडक्वार्टर, बहरीन: द असोसिएट प्रेस (AP) ने बताया कि आइलैंड किंगडम बहरीन ने कहा कि एक इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के छर्रे लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। US नेवी के 5वें फ्लीट के बेस, बहरीन ने कहा कि उसने 61 मिसाइलें और 34 अटैक ड्रोन इंटरसेप्ट किए।

पैसिफिक और अटलांटिक फ्लीट से जहाज बारी-बारी से यहां तैनात होते हैं। फ्लीट का अधिकार क्षेत्र लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर मील है और इसमें अरेबियन गल्फ, ओमान की खाड़ी, रेड सी और अरेबियन सी शामिल हैं। इसमें होर्मुज स्ट्रेट और स्वेज कैनाल के जरूरी चोक पॉइंट शामिल हैं।

अरामको रिफाइनरी, सऊदी अरब: दुनिया की सबसे बड़ी सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी ने ईरानी ड्रोन के टारगेट करने के बाद फारस की खाड़ी में दम्मम के पास अपनी बड़ी रास तनुरा तेल रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। सऊदी सरकारी टेलीविजन ने रिफाइनरी में आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं दी, जिसकी कैपेसिटी एक दिन में आधे मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल बनाने की है।

कुवैत में US जेट मार गिराए गए: CNN ने US मिलिट्री का हवाला देते हुए बताया कि कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से एक “फ्रेंडली फायर इंसिडेंट” में तीन US फाइटर जेट मार गिराए। अल जजीरा ने कुवैती डिफेंस मिनिस्ट्री का भी जिक्र किया, जिसने कहा कि अली अल-सलेम एयर बेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ, जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। रविवार को एक मौत की खबर आई। कुवैत में कम से कम तीन US सर्विस के लोगों की भी मौत हो गई है।

एनर्जी फैसिलिटी, कतर: कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि दो ड्रोन ने रास लफ्फान में एनर्जी फैसिलिटी पर हमला किया। ब्लूमबर्ग ने बताया कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनी कतरएनर्जी ने हमलों के बाद LNG प्रोडक्शन बंद कर दिया। खास बात यह है कि 2024 में कतर से भारत के कुल इंपोर्ट में LNG इंपोर्ट का हिस्सा 50 प्रतिशत था।

पाम जुमेराह, बुर्ज अल अरब और दुबई एयरपोर्ट: लग्जरी होटल में धमाकों की खबर मिली। AFP ने बताया कि ड्रोन के मलबे से होटल में आग लग गई। UAE में तीन लोगों के मारे जाने की खबर है।

इन जगहों को टारगेट क्यों किया गया?

पिछले गतिरोधों के उलट, हमलों का बढ़ता फैलाव बताता है कि ईरान बहुत दबाव में है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने खामेनेई की हत्या को “एक बड़ा जुर्म” बताया।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने UN को लिखे एक लेटर में कहा कि वे US-इजरायली हमलों का मुकाबला करने के लिए “सभी जरूरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी और उपायों” का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने लिखा, “इसलिए, इस इलाके में दुश्मन ताकतों के सभी बेस, फैसिलिटी और एसेट्स को जायज मिलिट्री टारगेट माना जाता है। ईरान इस अंदरूनी अधिकार का तब तक पक्का इस्तेमाल करेगा जब तक हमला पूरी तरह और साफ तौर पर रुक नहीं जाता।”

उन्होंने अल जजीरा को यह भी बताया, “हम पर्सियन गल्फ के देशों में अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम इन देशों में US की मौजूदगी को टारगेट कर रहे हैं। पड़ोसियों को अपनी शिकायतें इस युद्ध के फैसले लेने वालों तक पहुंचानी चाहिए।”

खास तौर पर, ओमान, जो अब तक US-ईरान बातचीत कर रहा था, ने रविवार को घोषणा की कि दुकम कमर्शियल पोर्ट को दो ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसमें एक वर्कर घायल हो गया। खबर है कि तेल टैंकरों पर भी हमला हुआ है। ओमान लंबे समय से पश्चिम के साथ ईरान का रास्ता रहा है।

एक्सपर्ट्स का यह भी मानना ​​है कि ईरान इतना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये देश US पर सीजफायर के लिए प्रेशर बना सकें। तुर्किये के पास भी US का एक बड़ा मिलिट्री एयर बेस है, लेकिन तुर्किये पर सीधा हमला NATO को शामिल कर सकता है।