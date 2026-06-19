ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले सभी देशों के कमर्शियल जहाजों को पंजीकरण करवाने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) की निगरानी के लिए बनी नई ईरानी अथॉरिटी ने कमर्शियल जहाजों से कहा है कि वे उसके पास अपना पंजीकरण कराएं, भले ही जलमार्ग से गुजरना मुफ्त है।

जहाजों से वसूला जाएगा टैक्स

एक दिन पहले ईरान की ओर से कहा गया था कि होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टोल (टैक्स) वसूला जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि डील में तय 60 दिन की अवधि के बाद भी होर्मुज टोलफ्री रहेगा।

अमेरिका से ईरान ने बातचीत की रद्द

एक अन्य खबर में दक्षिणी लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच जबरदस्त लड़ाई के बाद शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रद्द कर दी गई। इससे ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए हो रहे शुरुआती समझौते पर सवाल उठने लगे हैं।

जेडी वेंस ने रद्द की यात्रा

तीन अधिकारियों के मुताबिक, ईरानी अधिकारी योजना के अनुसार स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचे। उनका कहना था कि बातचीत शुरू होने से पहले लेबनान में लड़ाई रुकनी चाहिए। बातचीत को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिशों और मध्यस्थता पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर इन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपनी यात्रा रद्द कर दी।

लेबनान में मारे गए 21 लोग

इजरायल की सेना ने रात भर दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में ठिकानों पर हमले किए और हिज्बुल्लाह ने जबरदस्त लड़ाई की बात कही। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए। वहीं, इजरायल ने कहा कि उसके चार सैनिक मारे गए।

इज़राइल और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के बीच का संघर्ष ईरान समझौते का सबसे नाजुक हिस्सा है। न तो इजरायल और न ही इस मिलिटेंट ग्रुप ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन इसका मकसद उनकी लड़ाई को खत्म करना है। वहीं, ईरान ने लेबनान में अपने हितों और अपने सबसे अहम क्षेत्रीय सहयोगी के लिए क्षेत्र में फिर से युद्ध का जोखिम उठाने की इच्छा जताई है।

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ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका के साथ सीधे बातचीत का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ आमने-सामने की वार्ता का मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिकी दबाव या उसके विचारों को स्वीकार कर लेगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें