ईरानी सेना की संयुक्त कमान ने सोमवार को कहा कि वह अपने आक्रामक अभियानों को रोक रही है। ईरान की ओर से यह घोषणा दो महीने पहले अमेरिका द्वारा तेहरान के साथ युद्धविराम समझौता किए जाने के बाद से पहली बार इजरायल के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। संयुक्त कमान ने कहा कि अगर इजरायल या उसके समर्थक दक्षिणी लेबनान सहित किसी भी तरह की आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हैं तो पहले की तुलना में अधिक कठोर हमले किए जाएंगे।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान से तत्काल गोलीबारी बंद करने की मांग की थी। चैनल 12 ने सोमवार को एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप के अनुरोध पर इजरायल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि अगर हिजबोल्लाह द्वारा इजरायली शहरों पर हमले जारी रहे तो इजरायल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला करेगा। चैनल 12 की रिपोर्ट में, वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले पूरी ताकत से जारी रहेंगे।

सोमवार को इजरायल और ईरान के बीच गोलीबारी हुई

अमेरिका द्वारा दो महीने पहले तेहरान के साथ युद्धविराम समझौता किए जाने के बाद सोमवार को इजरायल और ईरान के बीच पहली बार गोलीबारी हुई। ईरानी सेना ने कुछ घंटों बाद कहा कि वह आक्रामक अभियान रोक रही है क्योंकि नए सिरे से शुरू हुई शत्रुता से मध्य पूर्व के फिर से पूर्ण पैमाने पर युद्ध में घसीटे जाने का खतरा है।

इजरायल और ईरान को तुरंत गोलीबारी बंद करनी चाहिए- ट्रंप

सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर गोलीबारी की और चेतावनी दी कि वे लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाएंगे। नए हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, “इजरायल और ईरान को तुरंत गोलीबारी बंद करनी चाहिए।” इसके तुरंत बाद, ईरानी सेना की संयुक्त कमान ने अपना बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर इजरायल या उसके समर्थक दक्षिणी लेबनान सहित किसी भी तरह की आक्रामकता और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हैं तो पहले से कहीं अधिक कठोर और दमनकारी उपाय किए जाएंगे।

इससे पहले ईरान-इजरायल के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था लेकिन अब फिर से दोनों ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं। इजरायल का कहना है कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं जबकि तेहरान, तबरीज़ और इस्फ़हान में विस्फोटों की खबरें आई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें