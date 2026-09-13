मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी की और दिल्ली में तीन तक चली यह समिट रविवार को समाप्त हो गई। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच दोस्ती के साथ ही यह सम्मेलन समाप्त हुआ। रविवार को सम्मेलन की समाप्ति के साथ ही ईरान और यूएई ने दोस्ती का ऐलान किया।

दरअसल, शनिवार को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच अहम मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद रविवार को दोनों देशों की ओर से कहा गया कि वे “अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखेंगे।”

तनाव को कम करेगी ये दोस्ती

ईरान और UAE के बीच यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़े सैन्य तनाव के दौरान दोनों देश अलग-अलग पक्षों में नजर आए हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद हालात और कठिन हो गए थे। ऐसे माहौल में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत और भविष्य की ओर देखने का संदेश कूटनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस मुलाकात पर ट्रंप की प्रतिक्रिया

ईरान और यूएई के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाड़ी देश ईरान से मिल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला संबंधित देशों पर निर्भर करता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।

इस दोस्ती में भारत की अहम भूमिका

ईरान और यूएई के बीच हुई दोस्ती में भारत की भूमिका अहम रही है। ईरान और यूएई के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भी अपने आधिकारिक X हैंडल के जरिए इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार UAE की ओर से रविवार तक इस संबंध में इसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई थी।

ईरान की रूस और चीन के साथ भी हुई अहम बातचीत

BRICS समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर उन्हें अच्छे संकेत मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि ईरान पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच रूस, चीन और अन्य साझेदार देशों के साथ आर्थिक तथा कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

अभी तक दोनों के बीच रिश्तों में थी कड़वाहट

बता दें कि ब्रिक्स से पहले यूएई और ईरान के बीच रिश्तों में कड़वाहट थी और इसकी वजह थी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष, इस युद्ध में यूएई का सपोर्ट अमेरिका को था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ के खिलाफ यूएई में बने बेस कैंप का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के लिए किया है। सिर्फ यूएई ही नहीं अमेरिका ने अन्य खाड़ी देशों में भी बने अपने बेस कैंप का इस्तेमाल ईरान पर सैन्य हमलों के लिए किया है।

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BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता में मदद की पेशकश की है। रूस ने यह दावा किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी इस तत्परता का स्वागत किया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप की लगातार कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…